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Marisa diminui prejuízo para R$ 61 milhões no terceiro trimestre de 2026

As despesas com vendas, gerais e administrativas somaram R$ 120,3 milhões, queda de 14,1%, e passaram de 42,1% para 36,9% da receita

Marisa: receita líquida consolidada recuou 2,1%, para R$ 325,79 milhões (Marisa/Divulgação)

Marisa: receita líquida consolidada recuou 2,1%, para R$ 325,79 milhões (Marisa/Divulgação)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 19h53.

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No balanço divulgado nesta quinta-feira, 12, Marisa (AMAR3) reportou prejuízo líquido de R$ 52,89 milhões entre julho e setembro, ante lucro de R$ 5,83 milhões no mesmo período de 2025. A comparação, no entanto, é distorcida. O resultado do ano passado contou com R$ 100,68 milhões em créditos tributários extemporâneos, que não se repetiram na mesma escala. Excluídos esses efeitos, o prejuízo recorrente caiu 35,8%, de R$ 94,85 milhões para R$ 60,9 milhões.

É verdade que a rede de moda chegou ao terceiro trimestre de 2026 com uma operação mais enxuta e mais rentável do que um ano antes. As lojas gastam menos, o estoque gira mais rápido e o resultado operacional recorrente voltou ao azul. O problema está abaixo dessa linha. Os juros da dívida consomem tudo o que a varejista gera e um pouco mais, e o patrimônio líquido, que somava R$ 224,15 milhões em dezembro, terminou setembro em R$ 2,26 milhões.

Uma rede menor e vendas que dependeram do calendário

A receita líquida consolidada recuou 2,1%, para R$ 325,79 milhões. Nas mesmas lojas, critério que considera apenas unidades abertas há mais de 12 meses e isola o efeito do enxugamento da rede, as vendas subiram 1,1%, para R$ 306,34 milhões.

O trimestre teve três meses bem diferentes. Em julho, a Copa do Mundo tirou clientes das lojas. Em agosto, as campanhas de Dia dos Pais levaram as vendas mesmas lojas a crescer 7%. Em setembro, a alta foi de 4%, puxada pela coleção de verão e pelo início das ações de Dia das Crianças, com o frio no Sul e no Sudeste limitando o desempenho.

O crescimento veio das categorias que a companhia escolheu para ampliar o público além da moda feminina. As vendas do setor infantil subiram 11,7% e as do masculino, 11,6%. No lucro bruto, os avanços foram de 20,7% e 12,4%, respectivamente. A margem bruta, porém, recuou. No consolidado, passou de 51,2% para 50,1%. Nas mesmas lojas, de 45,1% para 44,8%, pressionada pelas liquidações de inverno em julho.

O corte de despesas que sustentou a margem

O ganho de rentabilidade veio quase todo do lado dos custos. As despesas com vendas, gerais e administrativas somaram R$ 120,3 milhões, queda de 14,1%, e passaram de 42,1% para 36,9% da receita. Nas lojas, a otimização da rede reduziu gastos com ocupação e utilidades, e as despesas comerciais caíram 15,2%. Na estrutura corporativa, a revisão de contratos e serviços cortou 10,7% das despesas administrativas.

Com isso, o Ebitda pós-IFRS16 recorrente do varejo mesmas lojas cresceu 63%, para R$ 39,6 milhões, com margem de 12,9%, ante 8% um ano antes. No consolidado, o Ebitda recorrente subiu 27,1%, para R$ 44,54 milhões. O resultado operacional consolidado recorrente foi positivo em R$ 10 milhões, contra R$ 4,5 milhões negativos no terceiro trimestre de 2025.

A gestão de estoques ajudou. O estoque médio caiu 15,6% e o giro dos produtos aumentou 21%, o que reduz o dinheiro parado em mercadoria e a necessidade de remarcações. A melhora reforça um movimento que a companhia vem mostrando ao longo de 2026. Em nove meses, o Ebitda recorrente do varejo mesmas lojas acumula alta de 33%.

Os juros que engolem a operação

A virada operacional não chega à última linha porque o custo financeiro cresceu. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 76,8 milhões, piora de 53,9%. As despesas financeiras até caíram 8,2%, para R$ 91,58 milhões, mas as receitas financeiras despencaram 70,3%, para R$ 14,8 milhões, com a menor correção monetária sobre os créditos tributários.

O valor supera o Ebitda consolidado do trimestre, de R$ 52,55 milhões. Na prática, a operação ainda não gera o suficiente para pagar a conta da dívida. Em nove meses, a Marisa desembolsou R$ 104,9 milhões em juros, ante R$ 13,9 milhões no mesmo período do ano anterior.

Dívida mais longa, mas maior

A companhia avançou no alongamento do endividamento. Em setembro, 66% da dívida vencia no longo prazo, ante 41% no fim de 2025. No ano, foram captados R$ 550 milhões em novos empréstimos e amortizados R$ 400 milhões.

O tamanho da dívida, porém, cresceu. A dívida líquida subiu 62,1% desde dezembro, para R$ 449,7 milhões, e a alavancagem medida pela relação com o Ebitda dos últimos 12 meses passou de 0,8 para 2 vezes. Ao mesmo tempo, o caixa encolheu de R$ 48 milhões para R$ 7,6 milhões. Somados os títulos e valores mobiliários, são R$ 18,3 milhões disponíveis.

A geração de caixa operacional foi positiva em R$ 141,53 milhões em nove meses, ante consumo de R$ 81,1 milhões em 2025. Parte relevante desse número veio da redução de estoques, que liberou R$ 121,39 milhões, e das operações de risco sacado, que somaram R$ 247,9 milhões. Nessa modalidade, um banco antecipa o pagamento ao fornecedor e a varejista quita a dívida depois, com prazo maior. A linha de fornecedores convênio no balanço mais que dobrou, de R$ 53 milhões para R$ 110,69 milhões.

Um patrimônio no limite

O efeito acumulado dos prejuízos aparece no patrimônio líquido. Com perdas de R$ 217,08 milhões entre janeiro e setembro, os prejuízos acumulados chegaram a R$ 2,31 bilhões, praticamente o mesmo valor do capital social da rede fundada por Bernardo Goldfarb em 1948. Restam R$ 2,31 milhões de patrimônio. Mais um trimestre de prejuízo nesse patamar deixaria a conta negativa.

Outros passivos também cresceram. Os tributos parcelados e a recolher no longo prazo passaram de R$ 125,71 milhões para R$ 192,91 milhões, e as provisões para litígios, de R$ 166,31 milhões para R$ 184,38 milhões. Do lado do ativo, a companhia carrega R$ 848,7 milhões em tributos a recuperar no longo prazo.

As apostas para fechar a conta

A administração aposta em tecnologia e crédito para ampliar vendas sem abrir mão da disciplina de custos. Uma nova plataforma de e-commerce deve entrar em operação até o fim do ano. A companhia também iniciou um projeto para integrar em um único sistema a previsão de demanda, o sortimento, o abastecimento e a precificação das lojas. O ship from store, em que pedidos online saem do estoque das lojas, cresceu 66% e já responde por metade das vendas digitais.

O Cartão Marisa representou 26,8% das vendas do trimestre, e a base de cartões ativos por loja cresceu 13%. Segundo a empresa, a cliente com o cartão gasta, em média, o dobro. O NPS, indicador de satisfação e recomendação, chegou a 90 pontos, alta de 44.

Acompanhe tudo sobre:MarisaBalanços

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