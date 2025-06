Marfrig investe R$ 548 milhões em novo complexo industrial e triplica capacidade de abate

A Marfrig (MRFG3) investiu R$ 548 milhões na construção de sua nova unidade, o Complexo Industrial de Promissão, que ampliará significativamente sua capacidade de abate. O projeto triplicará o número de cabeças abatidas, de 1.000 por dia em 2023 para 3.500 até o final de 2025.

Nos primeiros três meses deste ano, a Marfrig investiu R$ 1,4 bilhão, o que representa um crescimento de 67,3% em relação ao mesmo período de 2024. Este foco em expansão e modernização dos complexos industriais reflete a estratégia da companhia de diversificar seu portfólio e agregar mais valor aos seus produtos.

Potencial agroindustrial

Promissão, localizada em uma região estratégica do estado de São Paulo, é considerada uma área com grande potencial agroindustrial. Além de estar no coração da produção pecuária, o município conta com proximidade a importantes eixos logísticos.

Com uma área superior a 65 mil metros quadrados, o Complexo de Promissão se destaca pela sua grande capacidade produtiva, alcançando mais de 267 mil toneladas de alimentos anualmente. Entre os produtos fabricados na unidade estão itens como a Picanha Sadia Bassi e o Bife de Chorizo, que são exportados para mais de 55 países.