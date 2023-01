Shein confirma Marcelo Claure como chairman para América Latina

Marcelo Claure, ex-diretor do Softbank Group, foi apontado como chairman para a Shein América Latina, de acordo com comunicado emitido pela companhia nesta terça-feira. O executivo deve colaborar para a formação de um conselho dedicado à divisão local, segundo a nota

Anteriormente, o WSJ já havia apontado que o executivo assumiria posição de destaque na varejista chinesa. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, Claure fez um investimento de US$ 100 milhões na varejista chinesa, informação também confirmada pelo comunicado oficial.

De acordo com o jornal, o Brasil responde por aproximadamente 4% do GMV global da Shein. Ao todo, a varejista gerou US$ 30 bilhões em vendas no ano passado.

Claure saiu do Softbank em janeiro deste ano, depois de divergências salariais. De acordo com o NYT, o executivo buscava uma remuneração em cerca de US$ 2 bilhões ao longo dos próximos anos, enquanto o fundador e CEO do SoftBank, Masayoshi Son, queria pagar a ele uma quantia muito menor.

Bilionário boliviano, Claure subiu na hierarquia do SoftBank após a compra de sua empresa Brightstar pelo conglomerado japonês em 2014, tornando-se o principal chefe da Sprint, que acabou se fundindo com a T-Mobile. Claure também lançou o primeiro fundo latino-americano de US$ 5 bilhões do SoftBank em 2019, em um momento em que nenhum investidor abastado havia assinado grandes cheques para startups na região. Após a saída do Softbank, o executivo passou a gerir a própria firma, o Claure Group, fundado em abril de 2022.

No LinkedIn, Claure publicou nesta manhã uma mensagem de que decidiu focar a próxima fase de sua vida na América Latina, uma região pela qual é "profundamente apaixonado".

"Vou dedicar a maior parte de minha vida e uma porção significativa do meu capital para apoiar companhias e fundadores na região, conforme eles escalam seus negócios. Também vou trabalhar de perto com companhias líderes globais que estão procurando crescer neste mercado dinâmico. A América Latina tem tanto potencial a ser destravado e um futuro tão brilhante -- estou preparado para causar um grande impacto".