Mais valiosa que a Vale: Labubu ultrapassa valor de mercado de uma das maiores mineradoras do mundo

A Labubu agora conseguiu um feito ainda maior do que hitar no TikTok: ultrapassou a Vale (VALE3) em valor de mercado.

A Pop Mart, empresa chinesa responsável pela criação do monstrinho, viu seu valor disparar para US$ 42 bilhões (cerca de R$ 255 bilhões), superando a mineradora brasileira, que está avaliada em cerca de US$ 41 bilhões (cerca de R$ 243 bilhões na cotação atual).

No último ano, as ações da empresa valorizaram mais de 600%, impulsionadas pelo sucesso global da boneca.

Em 2024, a Popmart teve uma alta de 204% no lucro quando comparado a 2023 e um aumento de 107% nas vendas no mesmo período.

Analistas de mercado atribuem a popularidade meteórica de Labubu a uma combinação de fatores, como o endosse de celebridades, o crescente apelo de brinquedos exclusivos e o forte desejo do público por itens de colecionador. Nos Estados Unidos, uma boneca do tipo pode custar até US$ 300 (mas quase tudo no site está esgotado).

Segundo a PopMart, apenas as vendas das Labubus resultaram em um faturamento de RMB 3,04 bilhões, representando 23% da receita total da empresa.

Desafios e riscos para a Pop Mart no futuro

Apesar do crescimento meteórico, a Pop Mart enfrenta desafios em seu caminho.

A volatilidade nas tarifas comerciais, especialmente com os Estados Unidos, pode afetar seus lucros, considerando sua presença global e a dependência de mercados externos. Além disso, a necessidade constante de inovação para manter o interesse do público jovem e a pressão por sustentabilidade na cadeia produtiva podem ser barreiras para o crescimento contínuo da empresa.

A Pop Mart também precisa encontrar maneiras de manter a exclusividade e o apelo de seus produtos, já que a competição no mercado de brinquedos colecionáveis tem aumentado. A empresa tem investido em novas linhas e colaborações para expandir seu portfólio, mas a manutenção do hype em torno de personagens como Labubu será crucial para o futuro.