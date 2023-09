Mais margem, menos receita: o plano da Marisa para se reerguer em 2024

A Marisa (AMAR3) anunciou nesta terça-feira, 24, que espera alcançar entre 50% e 52% de margem bruta em 2024. O percentual almejado é bem superior aos níveis registrados neste ano. No primeiro semestre, a margem foi de 40%, abaixo da 43,3% do mesmo período de 2022.

O plano para tentar se reerguer, no entanto, deverá passar por uma menor faturamento. A expectativa é de que a receita bruta termine o próximo ano entre R$ 2,3 bilhões e R$ 2,5 bilhões. No ano passado, a receita bruta foi de R$ 3,6 bilhões.

A queda de receita deve refletir a estrutura mais leve buscada pela empresa. Somente no primeiro semestre, a Marisa fechou 88 lojas, encerrando o período com 246, sendo 85 em no estado de São Paulo e 19 em Minas Gerais.

Dívida repaginada e Ebtida de R$ 100 milhões

Mas um dos postos-chaves da reestruturação deverá passar mesmo pelo reperfilamento da dívida, um dos pontos de maior preocupação entre investidores. A companhia encerrou o segundo trimestre com R$ 780 milhões de dívida, quase quatro vezes seu valor de mercado, que está perto de R$ 200 milhões.

Além de elevada, 52% da dívida vence no curto prazo. O objetivo, segundo informou a administração nesta terça, é fazer com que 90% das dívidas sejam de longo prazo e apenas 10% de curto. O plano também envolve a redução da relação dívida líquida/Ebtida para entre 0,9x e 1,2x.

Em 2022, esse Ebtida foi negativo em A Marisa encerrou com Ebtida negativo em cerca de R$ 35 milhões. A previsão é encerrar 2023 com Ebtida positivo entre R$ 100 milhões e R$ 130 milhões.