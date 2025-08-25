Maior que a Netflix: ethereum ultrapassa gigante do streaming em valor de mercado

A ether, segunda maior criptomoeda do mundo, atrás somente do bitcoin, superou os US$ 4,9 mil pela primeira vez no domingo, 24, segundo dados da CoinGecko. A alta recorde no preço levou a cripto a ter uma valorização de mercado mais alta do que gigantes como a Netflix (NFLX) e a Mastercard (MA).

Às 5h45, no horário de Brasília, a ether tinha um valor de mercado de US$ 555,7 bilhões, enquanto a Netflix estava avaliada a US$ 511,8 bilhões. A Mastercard, por sua vez, é avaliada em US$ 541,4 bilhões.

O bitcoin ainda continua como a maior criptomoeda do mundo, avaliada em US$ 2,2 trilhões.

O caminho do ether

A ether já havia batido recordes em 2021. No final daquele ano, a moeda chegou a valer US$ 4,87 mil.

A avaliação no mercado é que o ether tem sido beneficiado por novas fontes de demanda. A principal é o crescimento acelerado de reservas corporativas da criptomoeda. Além disso, o ativo tem conseguido atrair mais investidores institucionais e tradicionais, exatamente por meio dos ETFs.

Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, afirmou que a criptomoeda possui suportes nas regiões de liquidez de US$ 4.180 e US$ 3.920 que podem sustentar a trajetória de valorização da criptomoeda. Entretanto, não é incomum que ativos tenham queda após recordes, em um movimento de realização de lucros.

"O sentimento está melhorando drasticamente", disse James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares, à Axios. Segundo ele, o Ethereum — o blockchain — provavelmente "continuará como o principal meio para grandes transações de stablecoins.