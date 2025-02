Maior mineradora do mundo busca novos compradores diante de possível tarifa contra o Canadá

O Grupo BHP está otimista sobre a chance de encontrar novos compradores para o potássio de sua mina no Canadá, caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpra a ameaça de impor tarifas aos produtos importados do país, segundo o Business Insider.

O CEO da mineradora, Mike Henry, afirmou que ainda não está claro como as vendas de potássio do Canadá para os EUA serão impactadas pela "agressiva agenda comercial" do presidente americano, acrescentando que está confiante na capacidade da BHP encontrar outros compradores, se necessário.

Henry explicou que, caso haja mesmo uma restrição no fluxo de potássio canadense para os EUA, o mercado global deverá se reordenar. "Estamos confiantes de que seremos capazes de enviar todas as nossas toneladas de potássio e que o impacto no negócio não seria material."

O presidente-executivo da companhia lembrou que os EUA importam 80% do potássio que produzem no Canadá, de forma que o movimento também prejudicaria os agricultores americanos.

Projeto Jansen

A aposta da companhia no projeto Jansen, que já ultrapassa US$ 10 bilhões em investimentos, vem do otimismo em relação ao fertilizante, com expectativa de alta demanda nas próximas décadas.

A maior mineradora do mundo em valor de mercado espera que as commodities se beneficiem do crescimento populacional, além da elevação dos padrões de vida e da transição para uma economia de baixo carbono. O cobre, por sua vez, é outra matéria-prima no radar da companhia.