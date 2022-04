Maior IPCA em quase 20 anos, GOL, Localiza e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais iniciaram esta sexta-feira, 8, com leves altas. Mas, sinais de cautela quanto ao aperto monetário do Federal Reserve seguem presente nesta manhã, com a valorização do dólar frente a moedas emergentes e desenvolvidas e com a abertura das curvas de juros americanas.

O rendimento dos títulos de 2 anos dos Estados Unidos sobe cerca de 6 pontos base nesta manhã para próximo de 2,52%. Ainda que abaixo do patamar de 2,60% batido na quarta-feira, 6, após declarações de Lael Brainard, do Federal Reserve, o rendimento já subiu 240% em relação ao patamar de 0,73% do início do ano.

A maior atratividade dos títulos americanos - considerados os mais seguros do mundo - ajuda a fortalecer o dólar. O índice Dxy, que mede a variação da moeda americana frente a moedas desenvolvidas, sobe nesta sexta, voltando a se aproximar da região de 100 pontos, em seu maior nível desde maio de 2020.

Veja a seguir o desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília): Hang Seng (Hong Kong): +0,29% SSE Composite (Xangai): +0,47% Nikkei (Tóquio): +0,36% FTSE 100 (Londres): +0,91% DAX (Frankfurt): +1,37% CAC 40 (Paris): +1,43% S&P futuro (Nova York): +0,24% Nasdaq futuro (Nova York): +0,2% Petróleo Brent (Londres): +0,71% (para US$ 101,29)



Maior IPCA em quase 20 anos

Aperto monetário e inflação também são tema do mercado brasileiro, que irá repercutir nesta sexta a divulgação do IPCA, previsto para às 9h. A expectativa do mercado é de que o principal indicador da inflação brasileira saia acelere de 1,01% para 1,28% de alta na comparação mensal. O consenso é de que o IPCA fique em 10,98% no acumulado de 12 meses.

Se confirmadas as expectativas, a inflação anual baterá o maior patamar desde 2003, superando, inclusive, o pico da inflação de 2016, quando o IPCA bateu 10,71%. O mercado espera que a inflação, embora acelerada, comece a perder força a partir do segundo semestre, convergindo para próximo de 7% no fim deste ano. Mas as projeções podem mudar, dependendo do dado desta sexta.

GOL

O Conselho de Administração da GOL (GOLL4) aprovou o aumento de capital da empresa de no mínimo R$ 948,3 milhões e de no máximo R$ 2,87 bilhões. Acionistas da empresa terão direito de preferência para a subscrição de ações até 13 de maio.

Fras-Le

A Fras-LE (FRAS3) levantou R$ 629,4 milhões em oferta subsequente (follow-on , em inglês) de esforços restritos, com o preço por ação saindo a R$ 12. O recursos serão destinados "à expansão dos negócios, incluindo aquisições, greenfields, joint ventures e/ou outros acordos comerciais estratégicos". Parte do dinheiro também será utilizado em "investimentos nos negócios e produtos desenvolvidos, incluindo a exploração de novas tecnologias e a expansão das unidades produtivas atuais e em capital de giro."

Localiza

A Localiza (RENT3) anunciou a aquisição da Voll Soluções em Mobilidade Corporativa. "A Localiza acredita que a aquisição irá gerar valor ao negócio, ampliando a sua relevância no ecossistema de mobilidade, expandindo a gama de soluções ofertadas aos seus clientes corporativos e aumentando a frequência de relacionamento", disse a empresa em comunicado. O valor da operação não foi revelado.

Camil

A Camil (CAML3) desistiu de comprar a unidade de negócios de comidas para pets da empresa Iansa no Chile. A aquisição seria feita por meio da subsidiária Tucapel.