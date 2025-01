Maior fundo soberano do mundo lucra US$ 222,4 bilhões com alta do setor de tecnologia

O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, registrou um lucro anual de US$ 222,4 bilhões, cerca de R$ 1,3 trilhão na cotação atual, em 2024. O número representa um retorno de 13%, mas ficou abaixo do índice de referência estabelecido pelo próprio fundo.

O chamado Fundo Global de Pensões do Governo, gerenciado pelo Norges Bank Investment Management, tem investimentos em mais de 8 mil empresas distribuídas por 63 países. Entre suas principais apostas estão gigantes da tecnologia como Apple, Microsoft, Nvidia e Amazon, setores que impulsionaram os ganhos no ano passado.

Nicolai Tangen, CEO do Norges Bank Investment Management, destacou que 2024 foi um ano forte para as ações e classificou o desempenho das empresas de tecnologia americanas como "bom". Já o vice-CEO do banco, Trond Grande, reforçou que a inteligência artificial (IA) e as taxas de juros elevadas impulsionaram tanto a tecnologia quanto o setor financeiro.

A fala dos executivos ocorreu logo após uma forte queda no setor de tecnologia, registrada na segunda-feira, 27, após o lançamento de um novo modelo de IA pela DeepSeek, startup chinesa.

A volatilidade do setor de tecnologia em 2025

Na última semana, a DeepSeek lançou um modelo de IA de código aberto e gratuito, afirmando que sua tecnologia foi desenvolvida de forma mais rápida e barata do que as versões americanas.

A novidade sacudiu o mercado de tecnologia, gerando forte volatilidade e uma perda estimada de US$ 1 trilhão no setor. Na segunda-feira, 27, as principais empresas do segmento sofreram quedas expressivas, com destaque para a Nvidia, que viu suas ações despencarem quase 17%. A fabricante de chips representa 13% da carteira do fundo soberano norueguês.

Apesar da turbulência, Tangen afirmou que a oferta de modelos de IA mais acessíveis é algo positivo para a democratização da tecnologia. No entanto, o CEO ponderou que ainda é cedo para determinar se a queda nas ações americanas foi um evento pontual ou o início de uma tendência de longo prazo.

"Tivemos um pequeno ‘underweight’ nas grandes empresas de tecnologia, não é muito grande, mas não fizemos nenhuma mudança importante após segunda-feira", afirmou.