Maior alta do Ibovespa em 2025, Cogna cai 52% em 2026; CEO explica o que mudou

RESUMO ＋ A empresa de educação Cogna Educação (COGN3), líder de valorização do Ibovespa em 2025, acumulou queda de 52,30% em 2026 até terça-feira, 10 de novembro. O CEO Roberto Valério atribuiu a desvalorização das ações da Cogna à alta dos juros longos e à elevada liquidez dos papéis. De janeiro a setembro, a receita líquida cresceu 15,3%.

A Cogna Educação (COGN3) foi a ação que mais se valorizou no Ibovespa em 2025, com uma disparada de 238,26%. Menos de um ano depois, porém, o movimento se inverteu. Até o fechamento do pregão de terça-feira, 10 de novembro, os papéis acumulavam desvalorização de 52,30% em 2026. Para Roberto Valério, CEO da companhia, a explicação está menos em uma deterioração das perspectivas operacionais da empresa e mais nas condições do mercado financeiro.

Em entrevista à EXAME, após a divulgação do balanço do terceiro trimestre, o executivo apontou dois fatores para explicar a pressão sobre as ações: a sensibilidade da companhia à perspectiva de juros e a elevada liquidez dos papéis em comparação com outras empresas do setor educacional.

"É importante lembrar que nós somos uma empresa alavancada. Uma empresa alavancada é muito suscetível à perspectiva de taxa de juros. Como a taxa de juros longa está subindo, é natural que ações e companhias como a nossa, e não somos só nós, mas todas as companhias que têm uma alavancagem ou que têm uma dívida, sofram um pouco mais", afirmou.

Embora reconheça a exposição aos juros, Valério pondera que o endividamento não representa um problema para a Cogna neste momento. A companhia encerrou setembro com dívida líquida de R$ 2,54 bilhões e alavancagem de 1,04 vez, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado dos últimos 12 meses. O indicador está abaixo das 1,11 vez registradas um ano antes e representa o menor patamar da história da empresa, de acordo com a companhia no resultado financeiro divulgado nesta quarta-feira, 11.

O segundo fator apontado é a facilidade com que investidores conseguem negociar as ações da Cogna. O executivo destaca que, com volume financeiro superior a R$ 100 milhões por dia, os papéis estão entre os mais líquidos do setor de educação, enquanto há concorrentes que movimentam apenas R$ 2 milhões a R$ 3 milhões diariamente.

"É natural que, em um momento como esse, de um pouquinho mais de estresse financeiro, as nossas ações girem mais do que as de outras. Não significa que a perspectiva para a empresa seja pior. É porque é de onde o investidor tem mais liquidez para sair", disse.

Valério também descartou mudanças nos planos de investimento em razão do ambiente econômico e da desvalorização das ações em meio ao forte recuo de 18% que o mercado acionário sofreu em outubro. Segundo o CEO, os principais investimentos da companhia estão concentrados em tecnologia e têm horizonte de longo prazo. "Por enquanto, não tem nenhuma mudança de plano de investimento", afirmou.

Da maior alta da Bolsa à correção em 2026

A distância entre o desempenho das ações nos dois anos reflete também uma mudança na percepção do mercado sobre a Cogna. Em 2025, a disparada dos papéis foi associada ao processo de reestruturação operacional e financeira iniciado cerca de quatro anos antes.

Nesse processo, a companhia havia deixado de operar escolas de educação básica, vendido essas unidades para a Eleva e concentrado sua atuação no fornecimento de sistemas de ensino. No ensino superior, reduziu a quantidade de campi e encerrou cursos presenciais deficitários. Também ampliou a atuação no mercado de soluções educacionais para governos estaduais e municipais.

"Em vez de operar a escola, a gente decidiu servir a escola", resumiu Valério em entrevista anterior ao INSIGHT, ao explicar a mudança de estratégia.

No fim de 2025, o executivo atribuiu a valorização das ações ao reconhecimento do mercado sobre o trabalho realizado nos anos anteriores. "O mercado finalmente reconheceu o trabalho que vínhamos fazendo nos últimos quatro anos", afirmou na ocasião.

A partir de 2026, porém, a discussão passou a envolver a capacidade de sustentar o crescimento e transformar a reestruturação em resultados recorrentes. Em fevereiro, quando as ações já haviam recuado mais de 20% em relação ao pico atingido no início de 2026, o Bradesco BBI rebaixou a recomendação do papel de compra para neutra e reduziu o preço-alvo para o fim de 2026 de R$ 4,80 para R$ 4,20.

O banco apontava múltiplos menos atrativos e uma perspectiva pouco animadora para o crescimento do Ebitda naquele ano. Na época, Leonardo Martins, sócio-fundador da TIR Investimentos, avaliou que a Cogna havia encerrado seu ciclo de recuperação financeira e entrado em uma nova etapa: provar que conseguiria crescer de maneira sustentável.

"A discussão deixou de ser sobre solvência e passou a ser sobre crescimento orgânico", afirmou o gestor à EXAME. Para Martins, o recuo das ações não representava necessariamente o fim da tese de investimento, mas uma transição da euforia para uma avaliação mais criteriosa dos fundamentos da empresa.

O terceiro trimestre de 2026 trouxe novos elementos para essa discussão. A Cogna registrou lucro líquido ajustado de R$ 22,8 milhões, queda de 90,9% em relação aos R$ 250,9 milhões de um ano antes. Pelo resultado societário, a companhia teve prejuízo de R$ 37,3 milhões, ante lucro de R$ 191,6 milhões no mesmo período de 2025.

A receita líquida recuou 5,2%, para R$ 1,44 bilhão, enquanto o Ebitda recorrente caiu 24,2%, para R$ 320,4 milhões. A margem Ebitda passou de 27,7% para 22,2%, uma redução de 5,5 pontos percentuais.

'Olhando o filme e não só a foto do 3º tri, o ano continua positivo', diz CEO

A fotografia trimestral, no entanto, contrasta com os números acumulados de janeiro a setembro. Nesse intervalo, a receita líquida cresceu 15,3%, para R$ 5,55 bilhões, e o Ebitda recorrente avançou 3,9%, para R$ 1,59 bilhão. A geração de caixa livre também aumentou: chegou a R$ 768,6 milhões nos nove meses, alta de 31,6% na comparação anual.

Essa diferença entre o trimestre e o acumulado do ano foi um dos pontos enfatizados por Valério na entrevista. O executivo atribuiu o desempenho mais fraco do terceiro trimestre a fatores de sazonalidade e a mudanças na comparação anual, especialmente na educação básica.

A receita desse segmento, que reúne as operações da Vasta e da Saber, caiu 18,6%, para R$ 315,5 milhões. Parte relevante da retração veio do calendário de compras do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), cuja receita recuou 75,6% no trimestre, além da redução de 64% nas vendas de soluções para governos estaduais e municipais, afetadas pelo período eleitoral.

Segundo o CEO, os dois fatores representaram aproximadamente R$ 100 milhões a menos em receita na comparação anual: R$ 70 milhões relacionados ao PNLD e outros R$ 30 milhões às vendas para governos.

A expectativa da companhia é de recuperação de parte dessas vendas no quarto trimestre, quando governos retomam projetos e escolas começam a comprar materiais para o próximo ano letivo. Ainda assim, Valério reconhece que o ambiente econômico torna mais difícil projetar o desempenho dos próximos meses.

"As expectativas são cautelosamente positivas, mas leio o contexto do Brasil com mais desafios do que tivemos no primeiro semestre. Olhando para frente, há uma certa incerteza sobre como será a economia e a taxa de juros. A tendência é de um cenário menos favorável do que o observado no primeiro semestre, mas ainda é difícil fazer essa avaliação. Precisamos ver quais mudanças o governo vai implementar", disse o executivo.

'Sinto menos confiança na economia', diz CEO

A incerteza sobre a economia brasileira também está no radar da companhia para 2027. Com a taxa básica de juros em 13,75% e perspectivas de desaceleração da atividade econômica, o mercado financeiro tem discutido a possibilidade de um cenário de estagnação ou até recessão no próximo ano.

Para Valério, há fatores que podem favorecer a Cogna, mas o comportamento da economia pode representar uma força contrária.

No ensino superior, o executivo espera que a comparação anual se torne mais favorável a partir de 2027. Isso porque os resultados de 2026, primeiro ano completo sob as novas regras, ainda carregam os efeitos da mudança no marco regulatório do setor, que restringiu a oferta de determinados cursos na modalidade a distância e incentivou o ensino presencial e semipresencial.

No terceiro trimestre, a base total de alunos do ensino superior da Cogna recuou 7,9%. Enquanto as matrículas em EAD caíram 19,4%, as do presencial cresceram 5,2% e as do semipresencial avançaram 3,4%. O tíquete médio, por sua vez, aumentou 6,8%, ajudando a sustentar a receita do segmento.

"Minha primeira reação é que, dado que a maior pressão no ensino superior era a comparação versus a base de captação de alunos pré-novo marco regulatório, como essa pressão diminui, a gente deveria ter uma tendência de crescimento ano contra ano", disse.

O contraponto, segundo o CEO, é o comportamento da economia e seus efeitos sobre a capacidade de pagamento das famílias. "Eu estou cautelosamente otimista, porque deveria ser melhor, mas vai depender do que vai ser o Brasil nos próximos seis, nove meses. Eu sinto menos confiança na economia como um todo", afirmou.

A cautela também aparece na estratégia de alocação de capital. A Cogna mantém três frentes, mas com uma ordem de prioridade definida: redução da dívida líquida, remuneração dos acionistas e aquisições estratégicas.

A primeira delas continua sendo reduzir o endividamento para diminuir as despesas financeiras em um ambiente de juros elevados. No terceiro trimestre, a companhia reduziu a dívida líquida em R$ 239,2 milhões. A segunda é devolver recursos aos acionistas, por meio de dividendos e recompra de ações, política retomada após a volta ao lucro líquido em 2024.

M&A são 'opcionalidade pontual, não prioridade'

Já as fusões e aquisições (M&A) aparecem como uma possibilidade, mas não como prioridade. Valério afirma que a Cogna não pretende entrar agora em grandes operações de consolidação, mas continua avaliando negócios menores que possam complementar seu portfólio.

"Eu diria que não é uma prioridade, é uma opcionalidade oportunística. Os M&As são mais estratégicos. Comprar uma faculdade de medicina em uma cidade que estrategicamente faça sentido para nós, comprar uma edtech, como nós compramos recentemente, são operações que fazem sentido", afirmou.

O executivo citou como exemplos a aquisição de uma empresa de tecnologia educacional que permite à Cogna prestar serviços a outras instituições de ensino e a incorporação do EducaBank, fintech voltada ao ecossistema da companhia.

Segundo Valério, operações na faixa de R$ 30 milhões a R$ 50 milhões podem fazer sentido quando permitem à empresa entrar em novos negócios ou ampliar serviços já existentes. Uma fusão transformacional entre grandes grupos, por outro lado, não está nos planos atuais.

Fusão entre Yduqs e Afya não preocupa CEO

A posição da Cogna ganha relevância em um momento de retomada das discussões sobre consolidação no setor. Em setembro, Yduqs e Afya anunciaram uma combinação de negócios que deve criar um dos maiores grupos de educação superior do país, com atuação relevante em medicina. As empresas estimam entre R$ 2 bilhões e R$ 2,2 bilhões em valor presente líquido de sinergias.

A transação também reacendeu especulações sobre outras possíveis combinações no setor. Entre os negócios que passaram a ser observados pelo mercado está o grupo Cruzeiro do Sul, cujo acionista GIC busca alternativas para reduzir ou encerrar sua participação de aproximadamente 37%. Uma eventual combinação com a Vitru é uma das possibilidades discutidas.

A Cogna chegou a aparecer entre os potenciais interessados em operações envolvendo outras empresas de educação. Valério, porém, afirma que a fusão entre Yduqs e Afya não representa uma ameaça competitiva direta e que grandes combinações não fazem parte da agenda atual da companhia.

"É uma fusão de uma companhia muito grande de medicina com uma outra companhia que é diversa, mas que tem uma concentração importante em medicina. Eu diria que tanto o nosso mercado quanto o mercado financeiro encaram essa fusão muito mais como uma fusão de medicina que vem com outras coisas", afirmou.

Para o CEO, a estrutura de negócios da Cogna é diferente, já que medicina representa uma parcela menor de sua operação, enquanto a educação básica e o ensino superior como um todo têm maior peso.

Ele também relativiza as especulações sobre uma nova onda de consolidação. Segundo Valério, conversas sobre possíveis combinações entre empresas aparecem recorrentemente no setor, mas nem sempre se transformam em negociações concretas.

"É um setor onde todo mundo se conhece há muitos anos, a gente se relaciona muito bem. Eu almoço com os presidentes das outras empresas pelo menos uma vez por mês. Essas fofocas de mercado de que uma empresa está conversando com a outra vêm e vão constantemente", disse. Sobre a possibilidade de uma operação de maior porte, a resposta é que "uma fusão transformacional de duas empresas grandes não é algo que está na nossa agenda hoje".