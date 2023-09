Maior acionista da Tenda reduz fatia após follow-on; ação subiu mais de 200% no ano

A Polo Capital, maior acionista da Tenda (TEND3), reduziu sua fatia na companhia para 24,10%. Desse total, 4,14% de participação é por meio de de derivativos. No início do mês, a Polo Capital tinha 28,935% das ações da companhia.

Efeito diluição

A redução da fatia da Polo Capital na Tenda ocorre, majoritariamente, devido ao efeito de diluição após a oferta subsequente de ações (follow-on), realizada no início do mês.

Foram emitidas 18,75 milhões de ações na oferta, elevando a quantidade total para 123,094 milhões de ações. Até o fechamento do último pregão, as ações da Tenda acumulavam 234,6% de valorização no ano. A forte valorização ocorre em meio à ampliação do programa "Minha Casa, Minha Vida".

Além do efeito diluição por não ter participado da oferta, a fatia nominal Polo foi diminuída em 532.579 ações em relação ao apresentado no formulário de referência do início do mês. A quantia reduzida equivale a R$ 7,5 milhões, considerando a cotação do último fechamento, de R$ 13,5.

Aposta de R$ 420 milhões

A Polo Capital, ainda assim, segue como a maior acionista da Tenda, com participação equivalente a R$ 418,8 milhões.

Investidora de longa data da Tenda, a Polo Capital havia reduzido sua participação nos últimos anos, chegando a 10% em 2020. A gestora, no entanto, passou a aumentar sua participação a partir de 2021. Mas foi em 2022, ano em que a ação tocou mínima histórica, que a Polo Capital aumentou sua fatia para próximo de 30% da empresa.