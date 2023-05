Magazine Luiza renova acordo com BNP Paribas, vende Luizaseg e espera receber R$ 1 bi

O Magazine Luiza (MGLU3) fechou um novo acordo operacional e de distribuição com a Luizaseg Seguros, BNP Paribas Cardif, Cardif do Brasil Vida e Previdência e Cardif do Brasil Seguros e Garantias. A renovação foi firmada por R$ 850 milhões, mas o reforço ao caixa da varejista pode ser ainda maior: R$ 1,01 bilhão.

Esse montante pode aumentar porque, além do novo acordo, o grupo acertou a venda de sua participação na Luizaseg para a NCVP Participações Societárias, sociedade controlada pela Cardif, que é uma subsidiária do BNP Paribas.

A venda da participação do Magalu foi fechada em R$ 160 milhões e depende da aprovação do Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

O novo contrato, segundo a empresa, visa impulsionar o lançamento de novos produtos, especialmente nos canais digitais, e permite a extensão da parceria para a oferta de seguros para os clientes do Magalu, até dezembro de 2033. A companhia deve receber em até 30 dias os R$ 850 milhões do acordo.

Ainda, durante a vigência do contrato, o Magalu poderá receber pagamentos adicionais, conforme cumpra determinadas metas.