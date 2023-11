Magazine Luiza (MGLU3) dispara mais de 18%; varejistas sobem em bloco

O pregão desta terça-feira, 7, é marcado pela disparada das varejistas. Por volta das 15h30, as ações da Magazine Luiza (MGLU3) lideram as altas do Ibovespa, com avanço superior a 18%. Junto dela, outras companhias do setor também ocupam a ponta positiva do índice. E o motivo: a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Confira a abaixo a cotação das varejistas no Ibovespa hoje:

Magazine Luiza (MGLU3) : +18,28%

Casas Bahia (BHIA3) : +13,73%

Grupo Soma (SOMA3) : +8,48%

Arezzo (ARZZ3) : +7,23%

Lojas Renner (LRNE3): +5,23%

Vale pontuar que as empresas varejistas são empresas mais sensíveis à volatilidade dos juros. No compasso com a queda das treasuries americanas nesta terça, pesa negativamente para os contratos futuros a ata da última reunião do Copom.

O documento frisou que o governo federal deve buscar a execução das metas fiscais já estabelecidas, principalmente para manter a ancoragem da expectativa de inflação para 2024. Ainda assim, o conselho reforçou a perspectiva de manutenção do corte em 0,5 p.b., afastando a possibilidade de que as reduções sejam menores.

Com isso, os contratos futuros mantiveram a tendência de baixa. As maiores quedas são nas curvas do DI1F27 e DI1F28, que cediam 1,33% e 1,30% no intradia.

Copom sinaliza manutenção de cortes

Antes da abertura do mercado, o BC do Brasil divulgou a ata da última reunião do Copom, realizada na quarta-feira, 1°, em que o comitê reduziu os juros em 0,5 pontos base para 12,25% ao ano. Mas não somente isso. O documento sinalizou a expectativa de novos cortes com os mesmos pontos base à frente, afastando o temor do mercado de cortes de 0,25 na próxima reunião.

Os analistas do Bank Of America (BofA) destacam que o conselho decidiu ser apropriado manter a estratégia atual, apesar do ambiente mais incerto e que exige mais cautela. “Frente ao comunicado, o Copom também reforçou maior cautela na política monetária e observou que a expectativa de inflação está desancorada (acima do centro da meta à frente)”, apontam.

A ata enfatizou os efeitos defasados ​​do ciclo de aperto monetário e do crédito local. “As expectativas de inflação acima da meta e a continuidade da desinflação foram apontadas como os principais apoiadores do corte de 50pb. Mantemos nossa projeção de cortes de 50bps por reunião, com a Selic atingindo 11,75% até 2023 e 9,50% até 2024.”