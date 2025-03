Magazine Luiza (MGLU3): ações sobem mais de 15% com melhora de margem

As ações da Magazine Luiza (MGLU3) subiam forte no Ibovespa (IBOV) nesta sexta-feira, 14, após a divulgação dos resultados trimestrais. A companhia registrou, no quarto trimestre de 2024, uma alta de 60 pontos-base na margem Ebitda totalizando 7,8%, superando as expectativas de analistas. Às 11h34, no horário de Brasília, os papéis tinham alta de 15,37%.

A Magalu também encerrou o trimestre com um fluxo de caixa operacional positivo de R$ 2 bilhões, uma melhoria no capital de giro e uma geração de caixa livre de R$ 1,2 bilhão.

Segundo o BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), a rentabilidade deve continuar a ser o foco nos próximos trimestres.

Apesar da pressão do crescimento mais lento do e-commerce e do impacto das taxas de juros elevadas, os analistas do banco acreditam que a empresa "parece focada na manutenção da rentabilidade", o que é positivo para os acionistas. A empresa continua pressionada por fatores externos como a concorrência no e-commerce e os custos de financiamento para suas operações de crédito, mas, para o BTG, "os últimos resultados mostram uma melhora na geração de caixa e na margem de lucro".

A expectativa é que a companhia continue priorizando a rentabilidade, o que, apesar de um cenário macroeconômico desafiador, deverá permitir uma recuperação nos próximos trimestres, especialmente no segmento de lojas físicas, que tem se mostrado resiliente. Dentro do setor financeiro da Magalu, a Luizacred teve um crescimento definido como "considerável" pelo BTG. O Total Payment Volume (TPV) da plataforma fintech cresceu 1% ano a ano, atingindo R$ 27,4 bilhões. A divisão de cartões de crédito teve um aumento de 5% no TPV, alcançando R$ 16,3 bilhões, com a carteira de crédito estável. O lucro líquido da Luizacred foi de R$ 145 milhões, uma melhoria significativa em relação ao lucro de R$ 18 milhões registrado no 4T23. Essa melhoria foi impulsionada pela redução das provisões para perdas e pelos menores custos de financiamento, que ajudaram a reduzir a inadimplência para 8,1%, um índice mais baixo que o do ano anterior. A empresa manteve um índice de cobertura das provisões de 133%.

A recomendação para os papéis da Magalu, de acordo com o banco, é de compra, com o preço-alvo a R$ 14.