Magazine Luiza (MGLU3) abre em queda após acionistas aprovarem grupamento de ações

As ações do Magazine Luiza (MGLU3) abriram em queda no pregão desta quinta-feira, 25, após os acionistas terem aprovado o grupamento de ações em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada na véspera. A proporção será de 10 para 1. Às 11,13, as ações caíam 4,20%, a R$ 1,37.

Os acionistas terão até o dia 24 de maio para formarem volumes múltiplos de 10 ações. O grupamento será efetivado no pregão seguinte, em 27 de maio. As eventuais sobras que forem divisíveis por 10 serão aglutinadas em lotes inteiros e vendidos em leilão. O valor recebido será ressarcido aos acionistas, cumprindo suas determinadas proporções.

Exemplo: o investidor que tiver 103 ações no fim do pregão de 24 maio passará a ter 10 ações em 27 de maio e receberá o valor correspondente das 3 ações que ficaram de fora do grupamento.

As ações do Magazine Luiza tocaram a mínima do ano no pregão passado, sendo negociadas a R$ 1,36. Mas os papéis tiveram uma leve recuperação e fecharam a R$ 1,40. Na mínima desta quinta, o papel foi a R$ 1,37