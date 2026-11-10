Magalu paga mais de R$ 1 bi em dívidas e diz que pode crescer mesmo em recessão

RESUMO ＋ O Magazine Luiza (MGLU3) teve lucro líquido ajustado de R$ 13,9 milhões no terceiro trimestre, queda de 34,6% na comparação anual. A varejista afirma que a crise de concorrentes abre espaço para acelerar seu crescimento mesmo com juros altos e risco de desaceleração econômica. Segundo o CFO, Roberto Bellissimo, as vendas nas mesmas lojas físicas subiram 16% em outubro, e o Magalu ganhou três pontos percentuais de participação nesse canal e 1,5 ponto no e-commerce.

O Magazine Luiza (MGLU3) vê na crise de parte do varejo brasileiro uma oportunidade para acelerar seu crescimento, mesmo diante de um cenário econômico que começa a preocupar o mercado financeiro. Com a Selic em 13,75% ao ano, famílias endividadas e perspectivas de desaceleração da atividade no próximo ano, a companhia afirma estar relativamente protegida de uma eventual piora da economia porque consegue conquistar participação de mercado sem precisar ampliar sua estrutura de investimentos.

A avaliação é do CFO do Magazine Luiza, Roberto Bellissimo, em entrevista à EXAME após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre da companhia nesta segunda-feira, 9.

No trimestre, a varejista teve lucro líquido ajustado de R$ 13,9 milhões, queda de 34,6% em relação aos R$ 21,2 milhões do mesmo período de 2025. Considerando os efeitos não recorrentes, o resultado contábil foi um prejuízo de R$ 10,7 milhões. A receita líquida recuou 0,9%, para R$ 8,9 bilhões, e as vendas totais, que somam lojas físicas, e-commerce com estoque próprio e marketplace, caíram 3,6%, para R$ 14,6 bilhões.

O resultado foi puxado para baixo pelo e-commerce, cujas vendas recuaram 9,8% no trimestre. Nas lojas físicas, o movimento foi o oposto, com alta de 10% nas vendas totais e de 9,5% nas mesmas lojas. A companhia informou que, em outubro, as vendas do e-commerce com estoque próprio também aceleraram e cresceram 14%. O Ebitda ajustado ficou praticamente estável, em R$ 710,1 milhões, com margem de 7,9%.

Segundo o executivo, as vendas nas mesmas lojas físicas cresceram 16% em outubro, ante um ritmo de aproximadamente 12% em setembro e uma média de 8% entre janeiro e agosto. Os números foram apresentados pela companhia como forma de demonstrar a aceleração das vendas depois de meados de agosto, quando concorrentes como Casas Bahia e Marabraz protocolaram pedidos de recuperação judicial.

A administração também informou ter conquistado cerca de três pontos percentuais de participação de mercado nas lojas físicas. Em e-commerce, o ganho foi de 1,5 ponto percentual. Para Bellissimo, o desempenho mostra que a varejista está conseguindo se descolar da trajetória do setor.

"Mais importante do que isso é a nossa capacidade de adaptação, que sempre foi muito grande e é especialmente relevante neste momento. Estamos em uma posição muito diferenciada, relativamente protegida das oscilações macroeconômicas, porque estamos conseguindo ganhar participação de mercado em um dos maiores ritmos da nossa história", afirmou.

A declaração contrasta com as perspectivas mais cautelosas de economistas e instituições financeiras para o próximo ano. O risco de recessão em 2027 ganhou espaço nas avaliações do mercado, na leitura de analistas, depois da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em meio à deterioração das expectativas fiscais, à manutenção dos juros em patamar elevado e aos sinais de perda de dinamismo da atividade econômica.

O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda, trouxe um leve corte na projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027, de 1,76% para 1,75%, em linha com as revisões para baixo das últimas semanas.

A recessão ainda não é o cenário-base dos analistas, mas parte dos economistas já alerta para a possibilidade de uma contração caso a política fiscal não apresente sinais de ajuste e o Banco Central precise manter os juros restritivos por mais tempo.

O CFO afirma que a empresa acompanha as projeções do Focus para elaborar seu planejamento financeiro e orçamentário, mas ressalta que a estratégia não depende de uma recuperação da economia brasileira.

"Não temos bola de cristal e trabalhamos com os indicadores divulgados pelo próprio boletim Focus para fazer nosso planejamento financeiro e orçamentário. Mas, se o próximo ano for mais difícil, recessivo ou desafiador do ponto de vista macroeconômico, com juros, PIB e outros fatores, acredito que temos iniciativas estratégicas bem definidas que devem nos permitir continuar crescendo, tanto nas lojas físicas quanto no online", disse.

Fechamento de concorrentes abre espaço para crescimento

O setor de bens duráveis enfrenta dificuldades em um ambiente de crédito caro, e grandes redes passaram a reduzir suas operações para enfrentar problemas financeiros. O caso mais emblemático é o da Casas Bahia, que entrou em recuperação judicial em agosto e fechou 298 lojas como parte de seu plano de reestruturação.

Bellissimo reconhece que a redução da presença física de concorrentes ajudou a acelerar o ganho de mercado do Magalu, embora ressalte que a companhia já vinha conquistando espaço antes desse movimento.

"Quando crescíamos 8%, já estávamos ganhando participação de mercado tanto dos principais concorrentes quanto de empresas menores, de atuação mais regional, porque o mercado como um todo não estava crescendo. Esse movimento, porém, se acelerou nos últimos dois meses, e o ritmo de crescimento dobrou, passando de 8% para 16%", afirmou.

Segundo o executivo, o avanço recente está especialmente relacionado ao espaço deixado pelas redes que fecharam unidades.

"Esse crescimento de 8% para 16% [das lojas físicas] está muito relacionado ao ganho de market share, ao espaço ocupado, principalmente em lojas fechadas, esse espaço deixado pelos nossos maiores concorrentes. No fim do dia, estamos ganhando share de quase todos os concorrentes, mas naturalmente [a gente] acaba ganhando mais share onde as lojas são fechadas", disse.

A administração, porém, não atribui toda a melhora à crise dos concorrentes. O Magalu também tem investido na consolidação de categorias em que já possui escala e reconhecimento de marca, como eletrodomésticos, móveis, tecnologia, games, esportes e produtos para casa.

A companhia estima ter aproximadamente 25% de participação no mercado de bens duráveis. A estratégia é concentrar investimentos nessas categorias, nas quais considera ter vantagens competitivas em preço, sortimento, financiamento e logística, em vez de disputar espaço em todas as frentes de um marketplace generalista.

O modelo multicanal é outra parte importante dessa aposta. Segundo Bellissimo, o e-commerce vende o dobro nas localidades em que a companhia possui lojas físicas, em comparação com regiões onde não tem lojas.

Isso acontece porque as unidades funcionam também como pequenos centros de distribuição, e aproximadamente 70% dos produtos que passam pelas lojas têm origem em pedidos online, seja para retirada pelo consumidor, seja para entrega a partir da própria unidade. A estrutura permite ampliar as vendas digitais e, ao mesmo tempo, reduzir custos logísticos.

Crescimento sem grandes investimentos

A estratégia do Magalu para aproveitar o espaço deixado pelos concorrentes não passa, neste momento, por uma expansão física acelerada. Embora a empresa possa abrir algumas unidades e reformar lojas no conceito Galeria Magalu, inaugurado no fim de 2025 , Bellissimo afirma que a prioridade é aumentar a produtividade da estrutura existente.

"Podemos sim abrir algumas lojas, mas o nosso foco agora não é expansão, é ganhar market share com as lojas atuais. É ganhar produtividade e aproveitar esse parque de lojas que a gente já tem em quase todo o Brasil, estoque, investimento, capital de giro, logística, tudo isso estamos preparados para ganhar muito market share com os ativos atuais", disse.

A decisão está relacionada a outra prioridade da administração, a de preservar caixa e melhorar a rentabilidade em um ambiente de juros elevados. A companhia não anunciou um plano de grandes investimentos em lojas ou centros de distribuição para os próximos anos.

"Uma das nossas prioridades também é aumentar nossa rentabilidade, nossa geração de caixa, num mercado com a taxa de juros ainda bastante alta, a nossa estratégia tem sido focar bastante na geração de caixa e preservação de caixa, mais do que investimentos acelerados, abertura de lojas, CDs e uma expansão muito grande que consuma muitos investimentos", afirmou Bellissimo.

O executivo afirma que a empresa já vinha adotando uma postura conservadora de investimentos antes mesmo da piora recente das perspectivas macroeconômicas. Nos últimos anos, o grupo reduziu os aportes em ativos físicos e manteve os investimentos totais próximos do nível de depreciação, direcionando uma parcela maior dos recursos para tecnologia.

Dívida cai e empresa tenta reduzir dependência dos juros

A redução do endividamento é outro pilar da estratégia da varejista. Bellissimo afirmou que o Magalu pagou mais de R$ 1 bilhão em dívidas em outubro. Com isso, a dívida bruta caiu para aproximadamente R$ 4 bilhões, ante R$ 7,5 bilhões três anos atrás.

Em setembro de 2025, o indicador estava em R$ 5,9 bilhões. Um ano depois, havia recuado para R$ 5,2 bilhões, antes do pagamento realizado em outubro.

O objetivo é reduzir as despesas financeiras e diminuir a exposição da companhia ao custo elevado do dinheiro. No terceiro trimestre, a despesa financeira líquida ajustada foi de R$ 482,6 milhões, a menor do ano e 1,1% inferior aos R$ 488,1 milhões registrados no mesmo período de 2025.

A melhora foi atribuída à redução do endividamento, à evolução do capital de giro e à geração de caixa. No encerramento de setembro, o Magalu tinha R$ 5,66 bilhões em caixa total, considerando disponibilidades e recebíveis de cartão. A dívida líquida contábil somava R$ 3,11 bilhões, enquanto o caixa líquido ajustado, que considera também os recebíveis de cartão, era positivo em R$ 503,8 milhões.

O CFO afirma que a companhia pretende manter a disciplina financeira independentemente da trajetória da Selic. A avaliação, contudo, não significa que os juros deixaram de ser um fator importante para o negócio.

"Continuamos falando que, se os juros caírem para um patamar normalizado, nós seremos um dos maiores beneficiados, com certeza, e poderíamos vender muito mais. A demanda de bens duráveis é totalmente relacionada à taxa de juros no Brasil. E o pico da venda de bens duráveis no Brasil foi muitos anos atrás. Então, existe uma demanda reprimida, mas, enquanto a taxa de juros continuar muito alta, essa demanda vai continuar represada", afirmou.

Uma redução da Selic também teria efeitos sobre as despesas financeiras, que poderiam ser metade das atuais em um cenário de juros normalizados, segundo o executivo. Além disso, poderia permitir a expansão do crédito oferecido pela companhia, por meio do crediário e do cartão.

"Continuamos otimistas nesse sentido, ou positivo nesse sentido, de que, uma hora, os juros no Brasil vão voltar a um patamar normal. Não temos bola de cristal, não sabemos quando isso vai acontecer, mas acho que hoje a gente está conseguindo retomar crescimento e rentabilidade, mesmo com juros ainda num patamar de 13,75%. Então, imagina o que podemos fazer se os juros fossem normalizados", disse.

Black Friday deve ter menos agressividade da concorrência

A companhia espera levar o ritmo de crescimento observado em outubro para os últimos meses do ano. Bellissimo afirma que a Black Friday e o Natal devem ser impulsionados por promoções nos canais próprios e nas plataformas parceiras.

"Black Friday e Natal são sempre datas super importantes para a gente. Estamos super preparados, um monte de promoções. Já começamos, na verdade, o mês já começou num ritmo bastante aquecido, acelerado. Vamos vender muito, tanto nos canais do Magalu, como nas parcerias. Também estamos muito alinhados com os marketplaces parceiros", afirmou.

O CFO prevê muitas promoções, mas considera que a reorganização do varejo pode favorecer a rentabilidade. Na avaliação dele, a redução da agressividade comercial de concorrentes em dificuldades financeiras abre espaço para que o Magalu amplie as vendas sem precisar entrar em uma guerra de preços tão intensa quanto em outros anos.

"Com certeza, vamos ter muita promoção, muita oferta, muita oferta imbatível. Vai ser uma das Black Fridays, talvez, com o menor nível de agressividade da concorrência. Acho que o mercado de bens duráveis, como um todo, passa por um processo de consolidação. Então, isso tende a ser positivo para efeito de rentabilidade", disse.