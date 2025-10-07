Invest

LWSA, ex-Locaweb, vende plataforma de influenciadores por R$ 45 milhões

Wake Creators foi adquirida pela companhia por R$ 180 milhões e agora será vendida um fundo de investimentos em participações

LWSA: empresa de tecnologia e serviços viu ação cair 32,61% até o fim de junho de 2024 (LWSA/Divulgação)

Mitchel Diniz
Editor de Invest

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08h26.

A LWSA, ex-Locaweb, anunciou a venda da Wake Creators, plataforma de marketing para influenciadores digitais. O comprador é o fundo de investimentos em participações (Fip) UNLK Two, que vai pagar R$ 45 milhões pelo ativo.

A Waker Creators, antes conhecida como Squid, foi adquirida pela ex-Locaweb em 2021, que pagou R$ 180 milhões pela startup. Assim sendo, a companhia ficou menos de cinco anos com a plataforma e acabou a vendendo por quase um quinto do valor nominal de aquisição.

Na época em que foi adquirida, a Squid tinha grandes empresas em sua carteira de clientes e uma base de mais de 100 mil influenciadores. O papel da plataforma é justamente juntar essas duas pontas e foi com esse modelo de negócios que obteve um crescimento acima da média, chamando atenção da LWSA.

Desde que lançou ações na bolsa, em 2020, a LWSA fez mais de uma dezena de aquisições que passaram a pesar no balanço da companhia. A venda da Wake Creaters coincide com uma estratégia de simplificação.

No acumulado de 2025 até o fechamento de ontem, 6, as ações LWSA3 subiram 28,14%.

