Lula sanciona novo IR, IPCA-15 e seguro-desemprego nos EUA: o que move os mercados

Os mercados financeiros acompanham nesta quarta-feira, 26, a leitura do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de novembro, para o qual analistas consultados pela Reuters projetam alta de 0,18% no mês e 4,49% em 12 meses. O indicador é acompanhado de perto por trazer sinais de curto prazo sobre a dinâmica inflacionária e influenciar expectativas para a política monetária.

A programação doméstica também inclui dados de confiança da indústria, juros e spreads de crédito, o fluxo cambial da semana e o resultado do governo central referente a outubro.

Em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai sancionar nesta quarta a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física para quem ganha até R$ 5 mil por mês e estabelece descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais. A cerimônia está marcada para as 10h30, no Palácio do Planalto, com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do relator da proposta no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP), além de ministros e líderes de partidos da base aliada do governo.

Feriado de Ação de Graças

Nos Estados Unidos, a sessão deve ter liquidez reduzida por causa do feriado de Ação de Graças na quinta-feira, que manterá as bolsas americanas fechadas. Por esse motivo, a divulgação do seguro-desemprego, tradicionalmente publicada às quintas, foi antecipada para hoje, concentrando a atenção dos investidores nos sinais do mercado de trabalho americano.

Além do auxílio-desemprego semanal, cuja projeção é de 225 mil solicitações, os investidores observam o Livro Bege e o resultado dos pedidos de bens duráveis de setembro, para os quais o mercado espera alta de 0,3%.

Os números tendem a oferecer uma leitura mais ampla sobre o ritmo da atividade econômica americana, em um momento de debate sobre o alcance e a velocidade do ajuste monetário. Também estão previstas as atualizações dos estoques de petróleo da AIE, que podem influenciar a volatilidade do petróleo em uma semana encurtada para os investidores dos EUA.