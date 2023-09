Lula em NY, decisão do Banco Central e o tombo de 26% da Evergrande e o que mais move o mercado

A semana começa com o calendário cheio para o investidor acompanhar. Neste final de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Nova York, nos Estados Unidos, para uma série de compromissos.

Lula irá discursar na abertura 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na terça-feira, 19, às 9h. Na agenda do presidente, tem ainda encontro com Joe Biden, presidente dos EUA e uma série de encontros bilaterais com executivos e lideranças internacionais, de acordo com informações do Palácio do Planalto.

Além do presidente, 12 ministros estão no país americano, entre eles Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Marina Silva (Meio Ambiente). Haddad deve anunciar o Plano de Transformação Ecológica do Brasil.

Na terça-feira, 19, será divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR), indicador que visa antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB). O indicador seria divulgado hoje, mas foi adiado devido a mobilização dos servidores do Banco Central.

Super quarta

No radar dos investidores estão ainda as decisões dos bancos centrais. No Brasil, Comitê de Política Monetária (Copom) dará início a reunião para decisão da taxa de juros. A expectativa do mercado é que o novo corte de 0,50 pp da Selic seja anunciado na quarta-feira à noite, 20 de setembro.

Mas antes do anúncio do BC, os investidores acompanharão a decisão do Federal Reserve. A expectativa é que o banco central americano mantenha as taxas de juros inalteradas. O mercado segue atento ao comunicado do FED em relação à inflação americana.

O tombo da Evergrande

As ações da Evergrande chegaram a cair 26% na bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira. Os papéis repercutiram a notícia de que a polícia de Shenzhen, no sul da China, disse ter detido alguns funcionários da unidade de gestão de fortunas da incorporadora. Segundo o comunicado, as autoridades "tomaram medidas coercitivas criminais contra suspeitos, incluindo Du e outros na empresa de gestão de fortunas financeiras do Grupo Evergrande". Du Liang seria o chefe da unidade de gestão de patrimônio da empresa. Apesar da forte queda durante o pregão, as ações da companhia se recuperaram e fecharam em baixa de 1,6%.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.