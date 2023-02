Lula discute desoneração do combustível, Focus, Magalu, Alliar e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam em firme alta nesta segunda-feira, 27, após terem registrado fortes quedas na semana passada por dados de inflação e atividade econômica mais fortes nos Estados Unidos. Os índices americanos S&P 500 e Nasdaq registraram suas maiores quedas semanais desde dezembro, caindo 2,67% e 3,33%, respectivamente.

Entre os dados que pioraram o humor do mercado foram os Preços sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), divulgados na sexta-feira. Considerado o termômetro de inflação do Federal Reserve, o PCE saiu acima do esperado para o mês de janeiro, levando investidores a precificar juros mais altos nos Estados Unidos. O movimento provocou perdas em bolsas do mundo inteiro. No Brasil, o Ibovespa caiu 1,67% no último pregão.

Desempenho dos indicadores às 7h50 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,41%

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,48%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,51%

FTSE 100 (Londres): + 0,81%

DAX (Frankfurt): + 1,51%

CAC 40 (Paris): + 1,59%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 0,26%

Focus

Mas não é apenas nos Estados Unidos que a inflação tem preocupado. Por aqui, números do IPCA-15 de fevereiro também superaram as estimativas. O dado acima do consenso deve pressionar ainda mais as estimativas de inflação do boletim Focus, que tem sofrido contínuas revisões negativas. Na divulgação da última semana, o mercado revisou o IPCA de 2023 para 5,89%. As projeções para os próximos três anos também foram ajustadas para cima. Os números do Focus serão atualizados nesta segunda.

O mercado também aguarda nesta segunda a publicação do IGP-M, medidor de inflação da FGV, referente ao mês de fevereiro. O consenso para a divulgação é de uma leve alta de 0,05% frente ao mês passado.

Desoneração dos combustíveis

No cerne das dicussões sobre a inflação brasileira estão os debates sobre a desoneração de impostos federais sobre os combustíveis. O ministério da Fazenda tem defendido da medida, que iniciou no governo de Jair Bolsonaro e foi prorrogada para o fim de fevereiro. Pelos termos atuais, a desoneração termina nesta terça-feira, 28. Mas a ala política do governo defende sua manutenção.

A volta dos impostos deve pressionar a inflação no curto prazo, por outro lado, serviria como uma sinalização positiva do ponto de vista fiscal. A Fazenda estima que, com a desoneração, o governo deixa de arrecadar cerca de R$ 30 bilhões no ano.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá discutir o tema nesta manhã, em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Lula terá que decidir entre a ala econômica e a ala política.

Recompra do Magalu

O Magazine Luiza anunciou a criação de um novo programa de recompra de 40 milhões de ações, o equivalente a 1,39% dos papéis em livre circulação. O prazo máximo para a recompra será de 18 meses. A companhia também informou ter encerrado seu programa anterior, também de 40 milhões de ações, iniciado em agosto de 2021. O preço médio por ação adquirida foi de R$ 16,14. Atualmente, os papéis da empresa estão cotados a R$ 3,61.

OPA da Alliar não vai adiante

A CVM negou o pedido de Oferta Pública de Aquisição da Alliar requisitado pelo fundo Fonte de Saúde FIP Multiestratégia. O fundo é ligado ao empresário Nelson Tanure e é o controlador da companhia. O pedido foi negado, segundo a CVM pela não entrega do "contrato de intermediação da OPA devidamente assinado, juntamente com os documentos que comprovem de forma inequívoca a capacidade de se realizar a garantia da liquidação financeira da Oferta". A CVM havia aceitado, em janeiro, prorrogar o prazo para a entrega dos documentos, que se encerrou em 13 de fevereiro.