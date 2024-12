Luigi Mangione se declara inocente de acusações de assassinato no caso da morte de CEO nos EUA

Luigi Mangione, suspeito pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, compareceu ao tribunal de Nova York nesta segunda-feira, onde se declarou inocente de acusações estaduais de assassinato e terrorismo. A audiência marcou a primeira oportunidade de Mangione para se pronunciar formalmente sobre as acusações apresentadas pelo gabinete do Promotor Distrital de Manhattan. Ao todo, o americano de 26 anos enfrenta 11 acusações no estado, incluindo por posse ilegal de arma e falsificação de documentos. Ele também enfrenta acusações federais paralelas.

"Vamos contestar essas acusações, seja no estado, seja no âmbito federal, com toda a força", disse sua advogada, Karen Friedman Agnifilo. "Ele está sendo tratado como uma bola de pingue-pongue humana."

Mangione teria esperado do lado de fora de um hotel em Midtown Manhattan antes de disparar contra Brian Thompson, CEO da unidade de seguros da UnitedHealth, do lado de fora de uma reunião de investidores no dia 4 de dezembro, utilizando uma arma fantasma impressa em 3D, de acordo com o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg. Mangione fugiu em seguida, desencadeando uma busca de cinco dias que terminou com sua prisão em um McDonald's na Pensilvânia.

Friedman Agnifilo afirmou na semana passada que o caso federal é "passível de pena de morte", embora os promotores dos EUA ainda não tenham declarado se buscarão essa pena. O Departamento de Justiça informou que o caso estadual deverá ir a julgamento primeiro.

Assassinato em primeiro grau

Os promotores de Nova York elevaram o caso estadual à acusação de assassinato em primeiro grau, uma infração reservada para "condutas mais abomináveis", como matar um policial ou terrorismo, disse Bragg. Mangione também enfrenta duas acusações de assassinato em segundo grau, várias acusações de porte de arma e uma de posse de carteira de motorista falsificada.

A polícia alega ter acumulado provas esmagadoras contra Mangione, incluindo impressões digitais encontradas perto do local do crime. O tiroteio foi capturado por câmeras de segurança, assim como os movimentos do atirador quando fugiu do local, segundo a polícia.

A advogada de Mangione criticou a maneira como a chegada de seu cliente a Manhattan, na quinta-feira, foi tratada pelo Departamento de Polícia de Nova York (NYPD). Imagens do suspeito usando um macacão laranja, acompanhado por policiais armados e pelo prefeito Eric Adams, se espalharam amplamente nas redes sociais e na mídia.

Friedman Agnifilo levantou preocupações sobre a possibilidade de seu cliente ter um julgamento justo e criticou os policiais por segurarem “grandes rifles de assalto” durante a chegada de Mangione, que ela chamou de "perfeitamente coreografada".

"O prefeito deveria ser o primeiro a entender a presunção de inocência", disse ela.

O juiz Gregory Carro afirmou que não podia controlar o que acontece fora do tribunal, mas garantiu que Mangione teria um julgamento justo. Ele marcou outra audiência para 21 de fevereiro.

Crime audacioso

Apesar da natureza audaciosa do assassinato, Mangione conquistou o apoio de alguns americanos frustrados com a indústria de seguros de saúde, particularmente pelas frequentes recusas de cobertura para procedimentos caros e necessários.

Cápsulas de bala e um projétil encontrado no local do crime tinham as palavras "Negar", "Destituir" e "Atrasar", disseram os promotores. Quando a polícia o prendeu em Altoona, na Pensilvânia, Mangione estava com um manifesto criticando a indústria da saúde e um caderno discutindo o assassinato direcionado de um CEO, disseram as autoridades.

A denúncia federal, revelada em 19 de dezembro, continha detalhes perturbadores extraídos do caderno, que, segundo os promotores, foi apreendido com Mangione no momento de sua prisão. Em uma entrada, ele descreveu sua intenção de "acabar" com o CEO da unidade de seguros da UnitedHealth.

O documento detalhou os movimentos de Mangione ao redor do crime, baseando-se amplamente em imagens de câmeras de segurança. Ele chegou a Manhattan em um ônibus vindo de Atlanta, no dia 24 de novembro, e se hospedou em um albergue no Upper West Side usando uma carteira de motorista falsa de Nova Jersey, com o nome Mark Rosario.

O caderno de Mangione supostamente descrevia como "os detalhes estão finalmente se encaixando" e "estou feliz, de certa forma, por ter procrastinado", porque isso lhe permitiu aprender mais sobre a UnitedHealth.

"Essa conferência de investidores é um verdadeiro golpe de sorte... e... mais importante — a mensagem se torna evidente por si só", escreveu Mangione em uma das entradas.