Luigi Mangione é acusado de 'ato de terrorismo' por assassinato de CEO da UnitedHealthcare

Luigi Mangione foi acusado nesta terça-feira, 17, de assassinato em primeiro grau pelo homicídio fatal do CEO da UnitedHealthcare, uma acusação que o classificou como terrorista. “Este foi um assassinato assustador, bem planejado e direcionado, com o objetivo de causar choque, atenção e intimidação”, disse Alvin L. Bragg, promotor distrital de Manhattan, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira.

O assassinato do CEO, Brian Thompson, em 4 de dezembro, no coração de Manhattan, desencadeou uma caçada humana de vários dias e cativou os americanos, muitos dos quais expressaram frustrações em relação às empresas de seguros de saúde. Alguns chegaram a apoiar o atirador e torceram para que ele escapasse da captura.

Mas, nesta terça-feira, os promotores afirmaram que as ações de Mangione tinham o objetivo de promover o terrorismo e, portanto, mereciam a acusação de assassinato em primeiro grau. Segundo os promotores, elas foram “destinadas a intimidar ou coagir uma população civil” e “afetar a conduta de uma unidade de governo por meio do assassinato”.

Embora alguns estados definam o assassinato em primeiro grau como um homicídio premeditado, Nova York exige uma circunstância agravante adicional, uma das quais é o terrorismo. Outras incluem tortura e o assassinato de uma testemunha ou agente da lei.

Os promotores também acusaram Mangione, de 26 anos, de assassinato em segundo grau em prol do terrorismo e de outro homicídio em segundo grau. Ele também enfrenta acusações de porte de armas.

A advogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, recusou-se a comentar as novas acusações nesta terça-feira.

Bragg afirmou que as acusações foram feitas em resposta ao “tiroteio audacioso, direcionado e premeditado”, acrescentando que não conseguia pensar em outro escritório “mais preparado para lidar com uma acusação de terrorismo”.

Se condenado pelas acusações mais graves, Mangione poderá ser sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Mangione foi preso em um McDonald’s em Altoona, na Pensilvânia, depois que um cliente o reconheceu como o suspeito do tiroteio e um funcionário chamou a polícia local.

Na manhã de quinta-feira, Mangione deve retornar a um tribunal na Pensilvânia para duas audiências, incluindo uma sobre acusações de porte de arma e falsificação que enfrenta naquele estado e outra sobre os esforços para extraditá-lo para Nova York. Bragg disse nesta terça-feira que seu escritório tinha “indicações” de que Mangione abriria mão de sua audiência de extradição, permitindo que a transferência ocorresse mais rapidamente.

Na semana passada, os promotores disseram que Mangione enfrentaria uma acusação de assassinato em segundo grau. Anna Cominsky, diretora do centro de defesa criminal da New York Law School, disse que as acusações de terrorismo eram interessantes porque “não é assim que tradicionalmente pensamos no terrorismo”.

“O que estão dizendo é que, por ter sido feito no local onde foi feito, pela maneira como foi feito, o objetivo era aterrorizar, era assustar as pessoas”, disse ela. “Não apenas matar este indivíduo.”

Os promotores provavelmente buscaram as acusações adicionais porque “eles querem acusar de todas as coisas que os fatos apoiam”, afirmou Cominsky.

O assassinato que está no centro das acusações contra Mangione ocorreu na manhã de 4 de dezembro.

A polícia afirmou que Mangione chegou em frente a um hotel Hilton na West 54th Street — mascarado e encapuzado — e esperou. Após quase uma hora, segundo os promotores, Thompson chegou para se preparar para um evento do UnitedHealthcare com investidores. Quando Thompson caminhava em direção à entrada do hotel, os promotores dizem que Mangione se aproximou por trás, levantou uma pistola de 9 mm impressa em 3D equipada com silenciador e atirou nele.

A polícia lançou uma busca em toda a cidade pelo atirador, que fugiu em uma bicicleta elétrica. Os investigadores divulgaram imagens de vigilância do suspeito, incluindo uma em que ele sorria, tirada na recepção de um albergue no Upper West Side, onde, segundo a polícia, ele havia se hospedado.

A polícia também rastreou os movimentos do atirador desde o local do crime até um terminal de ônibus e a estação 190th Street em Washington Heights, onde ele teria pegado o trem A para o centro da cidade, até a Pennsylvania Station.

Mangione foi preso em um McDonald’s em Altoona enquanto comia hash browns e usava um laptop, quando um cliente comentou com um amigo que ele se parecia com a pessoa nas fotos divulgadas pela polícia. Um funcionário que ouviu a conversa chamou a polícia.

Segundo a polícia, Mangione foi encontrado com uma arma de fogo, munição, cartões de identificação falsos e o que eles dizem ser um manifesto manuscrito de 262 palavras. As autoridades afirmaram que ele parecia assumir a responsabilidade pelo assassinato no documento.

Após o assassinato, muitas pessoas expressaram suas frustrações — e até fúria — contra a indústria de seguros de saúde.

“Temos visto uma celebração chocante e revoltante de um assassinato a sangue frio”, disse Jessica S. Tisch, comissária de polícia de Nova York, nesta terça-feira. “As redes sociais explodiram em elogios a este ataque covarde.”