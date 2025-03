Lufthansa e Air France-KLM disputam participação na Air Europa

As gigantes europeias da aviação, Lufthansa e Air France-KLM, estão disputando participação no capital da Air Europa. Segundo informações do jornal espanhol El Confidencial, ambas apresentaram ofertas distintas para ingressar no capital da companhia aérea espanhola.

A Air France-KLM ofereceu € 240 milhões (cerca de US$ 262 milhões) para adquirir 51% da Air Europa, atualmente controlada pelo grupo turístico Globalia, da família Hidalgo. O grupo franco-neerlandês, assessorado pelo Société Générale, também se comprometeu a assumir as dívidas existentes da companhia espanhola.

Caso a proposta avance, a família Hidalgo ficaria com 29% das ações, e o grupo IAG, dono da Iberia e British Airways, continuaria com sua fatia atual de 20%.

O interesse foi confirmado publicamente na última quinta-feira pelo diretor-geral da Air France-KLM, Benjamin Smith: "Estamos interessados nisso? Sim, estamos."

A Lufthansa, por sua vez, fez uma oferta alternativa para injetar € 240 milhões por meio de um aumento de capital correspondente a uma participação de 25%. Essa operação também fortaleceria financeiramente a Air Europa, que recebeu em 2023 dois empréstimos estatais somando € 470 milhões: € 235 milhões em empréstimo ordinário, com taxa de juros de 2%, e € 235 milhões em empréstimo ordinário; e € 235 milhões em empréstimo ordinário com taxa de juros de 2%.

Atualmente, a Air Europa opera com cerca de cinquenta aeronaves, oferecendo voos especialmente na Europa e América Latina. Em 2024, seu faturamento atingiu aproximadamente € 2,93 bilhões, crescimento de 6% frente aos € 2,76 bilhões registrados em 2023.

Tanto Lufthansa quanto Air France-KLM têm expandido sua atuação europeia por meio de aquisições e participações. Recentemente, a Lufthansa fechou acordo com o governo italiano para entrar no capital da ITA Airways, enquanto a Air France-KLM demonstrou interesse em outras companhias como a portuguesa TAP e tem estudado ampliar suas operações na Península Ibérica após negociações recentes com outras aéreas da região.