Lufthansa amplia até outubro suspensão de voos para o Irã e destinos do Oriente Médio

A Lufthansa decidiu estender por mais alguns meses a suspensão de voos para o Irã e outros destinos do Oriente Médio em razão da continuidade do conflito na região.

De acordo com a Bloomberg, os voos para Dubai e Tel Aviv permanecerão suspensos até 31 de maio. Já as operações para outras cidades, como Abu Dhabi, Beirute e Teerã, ficarão interrompidas até 24 de outubro. O anúncio foi feito pela empresa nesta segunda-feira.

Passageiros afetados pelas suspensões poderão remarcar suas viagens sem custo adicional ou solicitar o reembolso integral das passagens.

A decisão ocorre após a British Airways, que integra o grupo aéreo IAG SA, também ter prorrogado sua malha aérea reduzida até 31 de maio.

Com as restrições no Oriente Médio, companhias aéreas europeias estão realocando aeronaves para rotas na Ásia e na África, buscando recuperar negócios perdidos para empresas aéreas da região do Golfo.

Trump diz que EUA e Irã encontram 'pontos de acordo'; Teerã nega diálogo

Nesta segunda-feira, 23, no 24º dia da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que há avanços nas negociações para encerrar o conflito, embora autoridades iranianas neguem qualquer diálogo.

Trump anunciou o adiamento, por cinco dias, de ataques contra a infraestrutura energética iraniana. Segundo ele, a decisão foi tomada após “conversas muito boas e produtivas” com Teerã no fim de semana.