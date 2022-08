Lucro líquido da Eztec cai 40% no 2º trimestre, para R$ 83,1 milhões

O lucro líquido da construtora Eztec (EZTC3) no segundo trimestre do ano diminuiu 40% na comparação com o mesmo período do ano passado e atingiu R$ 83,1 milhões. Em 2021, foi de R$ 139,4 milhões. Na comparação com o trimestre anterior, a queda foi de 20,5% (R$ 112,8 milhões).

Receita Líquida

A receita líquida da construtora foi de R$ 242,5 milhões no período, queda de 15,53% em comparação ao trimestre anterior e 16% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Margem Bruta

A margem bruta da empresa ficou em 34,7% no segundo trimestre, queda de 4,6 pontos porcentuais em relação ao trimestre anterior e 10,9 pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano passado.

Vendas líquidas

As vendas liquidas da Eztec no período foi de R$ 231,3 milhões, queda de 23,80% em relação ao trimestre anterior e diminuição de 18,9% em relação ao mesmo período de 2021.

Lançamentos

A construtora lançou dois empreendimentos no período, contra 3 lançados nos primeiros três meses do ano e 2 no mesmo período do ano passado.

VGV

O Valor Geral de Vendas (VGV) da construtora foi de R$ 414,4 milhões, queda de 15,3% em relação ao trimestre anterior e queda de 55,34% em relação ao mesmo período do ano passado.

Velocidade de vendas

O VSO do segundo trimestre foi de 7,8%, queda de 29,79% em relação ao primeiro trimestre e 50,96% na comparação anual.

Landbank

O banco de terrenos da Eztec somou R$ 11,08 milhões e permaneceu praticamente estável em relação ao trimestre anterior, enquanto registrou queda de 3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Resumo do balanço da Eztec - 2º trimestre