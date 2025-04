Meta: Lucro líquido cresce 35% e supera expectativas

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, divulgou seu desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2025, com destaque para o lucro líquido e o EPS (lucro por ação), superando as expectativas do mercado. As ações subiam 3,65% no pós-mercado após a divulgação. O lucro líquido foi de US$ 16,64 bilhões, um aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2024. O EPS foi de US$ 6,43, representando uma variação positiva de 37%, acima da expectativa de US$ 5,21 dos analistas.

A receita totalizou US$ 42,31 bilhões, superando a projeção de US$ 41,36 bilhões, o que representou um crescimento de 16% em relação ao ano passado. A receita de anúncios registrou US$ 41,39 bilhões, um aumento de 2%, subindo de US$ 40,55 bilhões no mesmo período de 2024.

“Estamos tendo um bom começo de ano, nossa comunidade continua a crescer e nosso negócio está se saindo muito bem”, afirmou Mark Zuckerberg, CEO da Meta, em seu texto no balanço. A companhia também destacou seu progresso em tecnologias emergentes, como os óculos de realidade aumentada e a Meta AI, que agora conta com quase 1 bilhão de usuários mensais ativos.

Evolução operacional e desafios

No que diz respeito à operação, a Meta mostrou crescimento em suas métricas-chave. O número de usuários ativos diários (DAP) foi de 3,43 bilhões em março de 2025, um aumento de 6% ano a ano. O preço médio por anúncio subiu 10%, e o volume de anúncios foi 5% maior do que no ano passado. Esses resultados indicam um crescimento saudável da base de usuários e aumento na monetização, impulsionados pelo lançamento de novos produtos, como os anúncios no Threads, a plataforma mais recente da empresa.

No período, houve aumento de 27% no lucro operacional, que atingiu US$ 17,56 bilhões, é um indicador de melhoria nas margens operacionais. A Meta manteve um índice de margem operacional de 41%, superior aos 38% do ano anterior.

Investimentos e perspectivas futuras

O olhar do mercado agora se volta para o futuro, com atenção ao aumento das despesas de capital, que alcançaram US$ 13,69 bilhões, e a previsão de que os gastos totais para 2025 fiquem entre US$ 113 bilhões e US$ 118 bilhõe, o que significa uma queda em relação à previsão anterior US$ 114-119 bilhões.

A Meta também espera um aumento significativo nas despesas com investimentos em data centers, que deverão apoiar seus esforços em inteligência artificial. A empresa prevê investimentos de capital para o ano de 2025, incluindo os pagamentos principais de arrendamentos financeiros, fiquem na faixa de US$ 64-72 bilhões, aumentados em relação à nossa previsão anterior de US$ 60 bilhões a US$ 65 bilhões.

“Estamos fazendo um bom progresso nos óculos de realidade aumentada e em outras iniciativas de IA, que são vitais para o nosso futuro", afirmou Zuckerberg. A maior parte dos investimentos de capital em 2025 continuará direcionada ao negócio principal, segundo a empresa.

A empresa estima uma receita total do segundo trimestre de 2025 na faixa de US$ 42,5 bilhões a US$ 45,5 bilhões. A previsão assume que a moeda estrangeira será um impulso de aproximadamente 1% para o crescimento da receita total ano a ano, com base nas taxas de câmbio atuais.

Desafios regulatórios na Europa

Os analistas também estão atentos aos desafios regulatórios, especialmente na União Europeia, onde a Meta enfrenta questões relacionadas à Lei de Mercados Digitais (DMA). A empresa recebeu uma decisão da Comissão Europeia indicando que seu modelo de assinatura sem anúncios não está em conformidade com a nova regulamentação. Caso o modelo precise ser ajustado, isso pode afetar significativamente a experiência do usuário e impactar a receita no mercado europeu, com possíveis efeitos já no terceiro trimestre de 2025.

No cenário fiscal, a Meta espera um taxa de imposto efetiva entre 12% a 15% para 2025, além de desafios no campo regulatório que podem afetar sua operação em mercados-chave, como o europeu.