Lucro histórico: Petrobras lidera lista das mais lucrativas do 1º tri

O grande destaque entre os balanços do primeiro trimestre de 2022 é a Petrobras (PETR3/PETR4), que atingiu um resultado recorde para este período. Foram R$ 44,5 bilhões de lucro líquido, comparado aos R$ 1,1 bilhão apurado no mesmo período no ano passado.

O forte resultado da petroleira, segundo a companhia, foi impulsionado pela valorização do petróleo Brent no período. Maiores margens com diesel, exportações de petróleo e desvalorização do dólar frente ao real também favoreceram a estatal.

Com o resultado, a Petrobras atingiu o posto de companhia que apresentou o maior lucro entre as empresas de capital aberto em um primeiro trimestre – um recorde da história da bolsa, segundo levantamento da Economatica, empresa de informações financeiras.

Mas não foi apenas a Petrobras que bateu recordes neste trimestre. Suzano (SUZB3), Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3) também tiveram os melhores primeiros trimestres em questão de lucros líquidos desde seus IPOs (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês).

Além de recordes, estas seis empresas lideram a lista de maiores lucros do primeiro trimestre de 2022. Os bancos marcam presença no ranking, com cinco das 20 primeiras posições. Destaque também para as exportadoras.