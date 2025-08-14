Lucro do Nubank cresce 42% no 2º trimestre, para US$ 637 milhões

A Nu Holdings, dona do Nubank, reportou lucro líquido de US$ 637 milhões no segundo trimestre de 2025. O número é 42% maior que o registrado um ano antes. O lucro líquido ajustado, excluindo efeitos não recorrentes, foi de US$ 694,5 bilhões.

O indicador de rentabilidade sobre patrimônio do banco (ROE) chegou a 28% no período, ante 27% no primeiro trimestre do ano.

A receita da companhia no período foi de US$ 3,7 bilhões, com alta anual de 40%.

A receita líquida com juros (NII) foi de US$ 2,098 bilhões, com crescimento de 11%.

O número de clientes do Nubank chegou a 123 milhões, com alta anual de 17,14%.No Brasil, são 107 milhões.

A receita média mensal por cliente (Arpac) foi de US$ 12,2, valor que é 18% maior que o registrado um ano antes. O custo de servir, por sua vez, ficou estável em US$ 0,8 por cliente ativo.

A carteira total do banco chegou a US$ 27,2 bilhões no segundo trimestre, com crescimento anual de 40%. Do total desse montante, US$ 18,2 bilhões se referem a cartão de crédito, US$ 6,8 bilhões são empréstimos em garantia e US$ 2,3 bilhões com garantia.

Os depósitos somaram US$ 36,6 bilhões, com alta anual de 41%.

A instituição reportou um aumento de provisão para perdas de crédito, que chegou a US$ 1,012 bilhão no período.

O índice de inadimplência para empréstimos com atraso de mais de 90 dias chegou a 6,6% — estava em 6,5% nos três primeiros meses do ano.