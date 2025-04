Lucro do Morgan Stanley salta com volatilidade provocada por tarifas de Trump

Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. O banco americano Morgan Stanley divulgou nesta sexta-feira, 11, um lucro de US$ 4,3 bilhões no primeiro trimestre de 2025, ou US$ 2,60 por ação, superando as estimativas de Wall Street.

O resultado representa um avanço em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o banco registrou lucro de US$ 3,4 bilhões (US$ 2,02 por ação). A receita total cresceu para US$ 17,7 bilhões, ante US$ 15,1 bilhões um ano antes.

O desempenho foi impulsionado pela maior atividade dos clientes diante da alta volatilidade nos mercados globais, desencadeada pelo tarifaço do presidente americano Donald Trump e pelo lançamento do modelo de inteligência artificial DeepSeek, da China.

Esses fatores provocaram uma venda generalizada e levaram os investidores a revisarem suas carteiras, especialmente as ações de tecnologia e indústria, o que beneficiou diretamente as áreas de trading do banco.

Força no investment banking

A receita líquida com ações atingiu um nível recorde, com destaque para a performance na corretagem para clientes institucionais e em derivativos, com crescimento em diversas regiões, sobretudo na Ásia.

A receita com renda fixa também aumentou, impulsionada por movimentos de hedge e reposicionamento de carteiras diante do temor de estagflação alimentado pelas tarifas comerciais.

A área de Institutional Securities, responsável pelo banco de investimento e pelas operações de mercado, reportou receita de US$ 9 bilhões, ante US$ 7 bilhões no ano anterior.

Já a área de gestão de fortunas, pilar estratégico do Morgan Stanley, gerou US$ 7,3 bilhões em receita, acima dos US$ 6,9 bilhões registrados no primeiro trimestre de 2024.

A escalada das tensões comerciais no segundo mandato de Trump abalou a confiança dos mercados e atrasou transações de fusões e aquisições — a atividade de M&A nos EUA caiu 13% no trimestre, segundo a Dealogic. Ainda assim, o Morgan Stanley conseguiu crescer 8% na receita com investment banking e ocupou a quarta posição global em taxas de assessoria no período, de acordo com a Reuters.

O banco participou de operações de destaque, como a recompra da Walgreens pela Sycamore Partners, avaliada em US$ 24 bilhões, e foi o coordenador líder do IPO da CoreWeave, empresa de nuvem voltada para IA, que levantou US$ 1,5 bilhão.

As ações do Morgan Stanley subiam 1,9% no pré-mercado após a divulgação dos resultados.