Lucro do Citi cai 9% no 3º tri, mas supera expectativa e ações sobem no pré-mercado

Mesmo com queda no lucro líquido, o Citigroup voltou a superar o consenso de mercado no terceiro trimestre. De acordo com o resultado divulgado nesta terça-feira, o grupo reportou lucro líquido 9% menor do que o registrado um ano antes: US$ 3,2 bilhões, ou US$ 1,51 por ação.

A estimativa de Wall Street é de que o banco registrasse US$ 1,31. A projeção também era de receita de US$ 19,84 bilhões. Mas o banco conseguiu ficar estável na geração de receita, avanaçando 1%, para US$ 20,32 bilhões.

O resultado foi impulsionado por pelo crescimento do braço de investimentos, cuja receita crsceu 31%, e na gestão de patrimônio, que avançou 9%. No entanto, o banco reservou mais dinheiro para compensar potenciais perdas com empréstimos.

A última linha do balanço foi afetada por um custo de crédito mais alto, com uma provisão de US$ 315 milhões para perdas de crédito.

As ações do Citigroup subiram mais de 28% no acumulado do ano até segunda-feira, superando o S&P 500 e o setor financeiro. No pré-mercado desta terça-feira, os papéis subiam 2% em reação à divulgação dos números.

A CEO do Citigroup, Jane Fraser, assumiu em março de 2021 e se concentrou em enxugar o banco durante sua gestão, reduzindo a presença global do Citigroup e demitindo funcionários. A expectativa dos investidores é de que atualizações sobre o plano de recuperação de Fraser sejam dadas na teleconferência com analistas nesta terça-feira.