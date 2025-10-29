Lucro do Bradesco cresce 19% para R$ 6,2 bi; rentabilidade vai a 14,7%

O Bradesco (BBDC4) reportou lucro líquido recorrente consolidado de R$ 6,2 bilhões no terceiro trimestre de 2025. A cifra é 18,8% maior que a registrada no mesmo período do ano passado.

A rentabilidade medida pelo retorno sobre patrimônio líquido (ROE ou ROAE) chegou a 14,7%, com crescimento anual de 2,3 pontos percentuais e de 0,1 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior.

A margem financeira foi de R$ 18,710 bilhões, com crescimento de 16,9%. Enquanto a margem com clientes avançou 19%, a margem com o mercado teve um declínio de 72,8%.

As receitas totais do banco cresceram 13,1% na mesma base de comparação, para R$ 35 bilhões.

A carteira de crédito expandida do Bradesco bateu R$ 1,034 trilhão, com crescimento de 9,6% ano a ano. Destaque para a expansão em pessoa física, de 13,8%, para R$ 451,6 bilhões. A carteira de pessoa jurídica somou R$ 582,7 bilhões, com alta de 6,5%.

As provisões líquidas para devedores duvidosos cresceram 20,1% ano a ano, para R$ 8,56 bilhões.

O índice de inadimplência para empréstimos com mais de 90 dias de atraso caiu de 4,3% para 4,1% do segundo para o terceiro trimestre. Na pessoa física, subiu de 5,1% para 5,4%. Na jurídico, ficou estável em 0,4% nas grandes empresas e caiu de 4,3% para 3,7% nas pequenas e médias.