Lucro da WEG cresce 50%, balanços da Tesla e Netflix, Europa revisa inflação e o que move o mercado

Investidores iniciam esta quarta-feira, 19, reagindo aos dados da inflação europeia, enquanto aguardam pela divulgação de balanços nos Estados Unidos. No Brasil, a temporada de resultados começou hoje, com a apresentação dos números da WEG para o segundo trimestre.

WEG: lucro cresce 50%

A WEG, uma das queridinhas do mercado brasileiro, apresentou lucro líquido de R$ 1,368 bilhão, 49,9% acima do registrado no segundo trimestre do ano passado. A receita operacional líquida cresceu 13,7% para R$ 8,171 bilhões. O resultado foi divulgado nesta manhã.

Tesla, Netflix e IBM divulgam balanço nos EUA

Nos Estados Unidos, os balanços mais aguardados do dia são os de gigantes da tecnologia IBM, Tesla e Netflix. Todos eles esão previstos para após o encerramento do pregão.

Além dos números registrados no segundo trimestre, a Tesla deverá apresentar detalhes sobre o seu novo modelo Cybertruck. No fim de semana, a companhia divulgou que uma primeira unidade do modelo saiu da linha de produção em Giga Austin. Para o balanço, analistas projetam US$ 24,9 bilhões de receita para o trimestre, quase 50% superior ao apresentado no ano anterior.

Europa revisa IPC de junho

Na frente macroeconômica, investidores repercutem a revisão do Índice de Preço ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro de junho. A variação anual foi mantida em 5,5% ante a alta de 6,1% do mês anterior. Mas o núcleo do IPC foi revisado para cima, de 5,4% para 5,5% de alta.

Na região, investidores esperam por mais uma elevação de juros na decisão da próxima semana. A dúvida é se o Banco Central Europeu seguirá elevando sua taxa nas reuniões seguintes. Segundo sinalizações recentes dos formadores de política monetária do BCE, pode haver alguma pausa, assim como fez o Federal Reserve, ou mesmo a interrupção do ciclo de alta de juros a partir de setembro.

Principais índices de ações às 8h

S&P 500 futuro: + 0,12%

Nasdaq futuro: +0,05%

Dow Jones futuro: + 0,17%

Stoxx 600: + 0,46%

CAC 40: + 0,45%

DAX: + 0,03%

FTSE 100: + 1,74%

Hang Seng: - 0,33%

Ibovespa no último pregão

O Ibovespa fechou a sessão anterior em queda de 0,32%, a 117.841 pontos. As ações das commodities pressionaram o índice para baixo, com as ações da Vale e Petrobras encerrando o dia no vermelho.

