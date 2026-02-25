Lucro da WEG cai 6% no 4º trimestre, para R$ 1,6 bilhão

O lucro líquido da WEG (WEGE3) caiu 6,3% no quarto trimestre de 2025, em relação a um ano antes, para R$ 1,59 bilhão. A margem líquida do período ficou em 15,5%, com queda de 0,2 ponto percentual no mesmo intervalo de tempo.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) recuou 4%, para R$ 2,29 bilhões, enquanto a margem Ebtida avançou 0,3 ponto percentual, para 22,4%.

A receita operacional líquida da companhia somou R$ 10,25 bilhões, com recuo anual de 5,3%. No mercado interno, o faturamento caiu 12,2%, para R$ 3,9 bilhões. No mercado externo, a receita ficou praticamente estável, com ligeira queda de 0,5%, a R$ 6,36 bilhões.

A WEG explica que o faturamento interno foi impactado pela redução de receita proveniente dos negócios de geração solar centralizada e ausência de negócios de geração eólica no trimestre. Fora do Brasil, o desempenho foi impactado pela variação cambial, mas a companhia afirma que continua com "bom nível de entrega", tanto na parte de geração e distribuição de energia quanto na de equipamentos eletrônicos industriais.

"Seguimos atentos ao cenário de instabilidade atual, com incertezas geopolíticas e volatilidade do comércio internacional, porém confiantes em nosso modelo de negócio", diz mensagem da administração, que acompanha o balanço.

As despesas de vendas, gerais e administrativas da WEG totalizaram R$ 1,25 bilhão no trimestre, com redução de 0,5% em relação a um ano antes.

O caixa líquido da WEG terminou 2025 com R$ 2,65 bilhões. A dívida financeira bruta total da companhia, por sua vez, chegou a R$ 4,6 bilhões, o dobro da registrada um ano antes. Os investimentos no acumulado de 2025 somaram R$ 2,7 bilhões.

A companhia informou que vai propor a distribuição de R$ 3,81 bilhões em dividendos em assembleia no próximo mês de abril.