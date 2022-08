Lucro da Vivara (VIVA3) chega em R$ 90 mi com crescimento da linha Life

A Vivara (VIVA3) divulgou nesta quinta-feira, 11, que registrou lucro líquido de R$ 89,9 milhões no segundo trimestre deste ano, um aumento de 10,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com a companhia, a margem líquida de 19,1% reflete o bom desempenho operacional do período e a aceleração das atividades de produção na fábrica de Manaus, que, beneficiou a linha de imposto de renda e contribuição social.

No trimestre, a receita líquida da companhia atingiu 469.390 milhões de reais, um aumento de 29,7%, frente ao segundo trimestre. A receita bruta cresceu 28,6%, na comparação com o segundo trimestre no ano passado, impulsionada pelo aumento de cobertura de estoque em todas as categorias e pela aceleração da expansão orgânica de lojas Vivara e Life, nos últimos 12 meses.

A empresa informou que no Dia das Mães atingiu recorde histórico de venda diária, de R$ 30,7 milhões, 7,0% maior que o último recorde registrado no Natal do ano passado.

Entre os destaques de vendas, a categoria Life, marca de acessórios de prata, cresceu 32,0% nas vendas e ganhou 0,8 p.p. de participação, quando comparado com o segundo trimestre do ano passado. Esse desempenho da categoria é explicado, principalmente, pelo aumento do parque de lojas exclusivas para a marca Life.

No segundo trimestre, a companhia registrou R$ 100,9 milhões de Ebtida Ajustado, com Margem Ebitda Ajustada de 21,5%. A companhia destaca que o crescimento de 13,8% reflete o bom ritmo de vendas, a correta composição de estoque, a estratégia de precificação.