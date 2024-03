Lucro da Petrobras fica abaixo das expectativas e cai 28% no 4º tri, para R$ 31 bilhões

A Petrobras (PETR4) teve um lucro líquido de R$ 31,04 bilhões no quarto trimestre de 2023, queda de 28,4% frente aos R$ 43,34 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Frente aos R$ 26,7 bilhões do trimestre anterior, o resultado de agora representa alta de 16,6%.

O resultado ficou abaixo da faixa dos R$ 36 bilhões esperados pelos analistas consultados pela EXAME Invest .

No acumulado do ano, a estatal registrou um lucro de R$ 124,606 bilhões, queda de 33,8% em relação ao saldo recorde de R$ 188,32 bilhões apurado em 2022. Ainda assim, o resultado acumulado de 2023 é o segundo melhor da história da companhia.

Parte do impacto negativo no resultado da Petrobras veio da variação no preço do petróleo. Na comparação entre 2022 e 2023, o preço internacional do petróleo Brent caiu 18% e o diferencial de preço do diesel em relação ao petróleo (crackspread) recuou 23%.

“Mesmo neste cenário mais desafiador, batemos recordes de produção, aumentamos os investimentos, reduzimos a dívida financeira e colocamos em operação quatro novas plataformas neste primeiro ano de gestão”, destacou, em nota, Jean Paul Prates, presidente da Petrobras.

Houve ainda aumento nas despesas operacionais, que somaram R$ 32,655 milhões no quarto trimestre, uma alta de 79,6% em relação à mesma janela de 2022. O indicador foi impactado por maiores

despesas com impairment, "especialmente perdas em campos de produção de óleo e gás no Brasil, com destaque para o campo de Roncador, devido à revisão da curva de produção. Além disso, houve aumento das despesas com a provisão de abandono em campos em devolução", destacou a estatal.

A receita líquida da petroleira caiu 15,3%, para R$ 134,258 bilhões no quarto trimestre. Já o Ebitda ajustado, principal indicador de caixa operacional, ficou em R$ 66,852 bilhões, queda de 8,5% em base anual.

Dividendos

O Conselho da Petrobras propôs o pagamento de R$ 14,2 bilhões em dividendos referentes ao resultado da companhia no quarto trimestre de 2023.

A proposta será encaminhada à Assembleia Geral Ordinária (AGO) para aprovação da distribuição - a AGO será realizada dia 25 de abril.

Com o montante anunciado, a estatal prevê distribuir R$ 72,4 bilhões em dividendos referentes ao ano de 2023.