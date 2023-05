Lucro da Petrobras cai 14,4% no 1º tri, para R$ 38,2 bilhões

A Petrobras (PETR4) teve um lucro líquido de R$ 38,156 bilhões no primeiro trimestre do ano, uma queda de 14,4% frente aos R$ 44,56 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Frente ao último trimestre, o valor representa uma queda de 12%.

Segundo a empresa, o resultado é explicado principalmente pela desvalorização de 8% do petróleo Brent no período, somado a um menor resultado financeiro (queda de R$ 4,7 bilhões).

“Além disso, houve maior despesa com imposto de renda (+R$ 2,9 bilhões) principalmente em função da ausência de créditos tributários ocorridos no quarto trimestre pela distribuição de dividendos do exercício de 2022 na forma de juros sobre capital próprio”, informou, em nota, a estatal.

A receita de vendas somou R$ 139 bilhões, queda de 1,8% na comparação anual e baixa de 12,3% frente ao trimestre anterior.

Já o Ebitda ajustado, indicador de caixa operacional da companhia, atingiu R$ 72,5 bilhões, uma queda de 6,7% frente ao valor apurado no mesmo período do ano anterior. Em relação ao quarto trimestre de 2022, o Ebitda ficou praticamente estável, em leve queda de 0,8%. Segundo a empresa, a explicação para o resultado em linha está na queda nas despesas exploratórias e contingências judiciais.

Os números já eram parcialmente conhecidos pelo mercado devido à prévia operacional apresentada pela Petrobras na semana passada, em que a companhia mostrou volumes de produção e vendas de barris de óleo equivalente praticamente estáveis em relação aos do ano passado.

Dividendos bilionários

A principal novidade ficou com os dividendos. Mais cedo, a estatal anunciou que vai pagar R$ 24,65 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) referentes aos resultados do primeiro trimestre de 2023.

Serão pagos R$ R$ 1,893577 por ação preferencial (PETR4) e ordinária (PETR3). A data de corte (data-com) para os detentores de ações na B3 é dia 12 de junho, e para os acionistas de ADRs negociadas na NYSE, nos Estados Unidos, será no dia 14 de junho.

Veja também