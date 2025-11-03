Lucro da Pague Menos cresce 49,6% no 3º tri, para R$ 81 milhões

A varejista farmacêutica Pague Menos reportou lucro líquido ajustado (sem contar com efeitos não recorrentes) de R$ 80,6 milhões no terceiro trimestre de 2025. O valor é 49,6% maior que o registrado um ano antes.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 260,1 milhões, com alta anual de 36,4%. A margem Ebitda avançou 0,9 ponto percentual, para 6,3%.

A receita líquida da companhia avançou 17,8% na mesma base de comparação para R$ 3,721 bilhões. As vendas em lojas abertas há pelo menos um ano (mesmas lojas) cresceram 17,6%.

As despesas com vendas cresceram cresceram 15,2%, para R$ 872 milhões, o equivalente a 21% da receita bruta. As despesas gerais administrativas somaram R$ 106,2 milhões, número 21,5% maior que o registrado no terceiro trimestre de 2024, porém 6,9% menor que o do segundo trimestre deste ano.

A dívida líquida da Pague Menos terminou o trimestre em R$ 1,637 bilhão e a alavancagem medida pela relação com o Ebitda ficou em 2 vezes (ante 1,9 vez no trimestre imediatamente anterior).

"À medida em que avançamos em nosso processo de desalavancagem, destravamos investimentos

estratégicos que irão sustentar nosso crescimento futuro", diz mensagem da administração que acompanha o balanço.

De janeiro a setembro deste ano, o capex da Pague Menos dobrou em relação ao mesmo período em 2024, para R$ 142,5 milhões.

O fluxo de caixa da companhia ficou positivo em R$ 48,2 milhões, bem inferior aos R$ 305,2milhões observados um ano antes, "período que contou com relevante ajuste de estoques em um contexto pós integração da Extrafarma", explica a administração.

A base de clientes ativos da Pague Menos terminou o terceiro trimestre em 22,2 milhões, com alta de 4,9% comparado ao mesmo período do ano passado.

Ao final do terceiro trimestre, a Pague Menos tinha 1.667 lojas e 6,7% do market share nacional.