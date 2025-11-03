Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Lucro da Pague Menos cresce 49,6% no 3º tri, para R$ 81 milhões

Receita líquida da varejista farmacêutica cresceu mais de 17% no período

Pague Menos: 1.667 e market share de 6,7% (Divulgação/Pague Menos)

Pague Menos: 1.667 e market share de 6,7% (Divulgação/Pague Menos)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19h22.

A varejista farmacêutica Pague Menos reportou lucro líquido ajustado (sem contar com efeitos não recorrentes) de R$ 80,6 milhões no terceiro trimestre de 2025. O valor é 49,6% maior que o registrado um ano antes.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 260,1 milhões, com alta anual de 36,4%. A margem Ebitda avançou 0,9 ponto percentual, para 6,3%.

A receita líquida da companhia avançou 17,8% na mesma base de comparação para R$ 3,721 bilhões. As vendas em lojas abertas há pelo menos um ano (mesmas lojas) cresceram 17,6%.

As despesas com vendas cresceram cresceram 15,2%, para R$ 872 milhões, o equivalente a 21% da receita bruta. As despesas gerais administrativas somaram R$ 106,2 milhões, número 21,5% maior que o registrado no terceiro trimestre de 2024, porém 6,9% menor que o do segundo trimestre deste ano.

A dívida líquida da Pague Menos terminou o trimestre em R$ 1,637 bilhão e a alavancagem medida pela relação com o Ebitda ficou em 2 vezes (ante 1,9 vez no trimestre imediatamente anterior).

"À medida em que avançamos em nosso processo de desalavancagem, destravamos investimentos
estratégicos que irão sustentar nosso crescimento futuro", diz mensagem da administração que acompanha o balanço.

De janeiro a setembro deste ano, o capex da Pague Menos dobrou  em relação ao mesmo período em 2024, para R$ 142,5 milhões.

O fluxo de caixa da companhia ficou positivo em R$ 48,2 milhões, bem inferior aos R$ 305,2milhões observados um ano antes, "período que contou com relevante ajuste de estoques em um contexto pós integração da Extrafarma", explica a administração.

A base de clientes ativos da Pague Menos terminou o terceiro trimestre em 22,2 milhões, com alta de 4,9% comparado ao mesmo período do ano passado.

Ao final do terceiro trimestre, a Pague Menos tinha 1.667 lojas e 6,7% do market share nacional.

Acompanhe tudo sobre:Pague MenosBalanços

Mais de Invest

Ações da Amazon batem recorde após acordo de US$ 38 bilhões com a OpenAI

Palantir vê lucro mais que triplicar no 3º tri, para US$ 475,6 milhões

Nvidia sobe 2% após aval dos EUA para venda de chips aos Emirados Árabes

'Guerra do Ozempic': Pfizer processa Novo Nordisk por monopólio anti-obesidade

Mais na Exame

Mundo

Três Gargantas completa cinco anos e registra recordes em geração de energia e transporte

Pop

Morre Diane Ladd, atriz de 'Coração Selvagem', aos 89 anos

Mercados

Ações da Amazon batem recorde após acordo de US$ 38 bilhões com a OpenAI

Brasil

CCJ da Câmara marca votação da Lei Antiterrorismo para terça-feira