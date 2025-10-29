Invest

Lucro da Isa Energia cresce 27% no 3º tri, para R$ 550 milhões

Receita da transmissora de energia caiu por conta de base de comparação excepcional um ano antes; investimentos bateram R$ 1,2 bilhão

Isa Energia ainda tem R$ 7 bi a investir em projetos 'greenfield' (Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19h16.

Última atualização em 29 de outubro de 2025 às 19h56.

A Isa Energia (ex-Isa Cteep) registrou lucro líquido regulatório de R$ 550 milhões no terceiro trimestre de 2025. O valor é 27% maior que o alcançado um ano antes.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), porém, sofreu uma redução de 27% na mesma base de comparação, para R$ 500 milhões.

A redução de 9% na receita líquida, para R$ 1,1 bilhão pesou nesse desempenho. "No terceiro trimestre do ano passado tivemos um resultado extraordinário por conta do reconhecimento da revisão tarifária periódica da concessão paulista, que ocorre a cada cinco anos", explicou Silvia Wada, CFO da Isa Energia à EXAME.

De acordo com a executiva, a companhia continua substituindo os recebimentos de indenizações por  antigos de transmissão, da Rede Básica de Sistema Existente (RBSE), por receita operacional.

A companhia tem um plano de investimento bilionário até 2028 e no terceiro trimestre deste ano desembolsou R$ 1,205 bilhão. O valor é 39% maior que o registrado um ano antes. O investimento em reforços e melhorias, de R$ 438 milhões, foi recorde para um trimestre. Os projetos greenfield da companhia receberam R$ 768 milhões.

A Isa Energia tem cinco desses projetos em andamento. "Três projetos devem ser concluídos até metade do ano que vem", afirma Rui Chammas, CEO da companhia. O capex remanescente para esses projetos é de R$ 7 bilhões pelos próximos quatro anos. O pipeline de investimentos em reforços e melhorias, por sua vez, está em R$ 5,7 bilhões.

A dívida líquida da companhia terminou o trimestre em R$ 12,9 bilhões, com aumento de 35% em relação a um ano antes. A relação dívida líquida e Ebitda da companhia foi a 3,44 vezes. O resultado financeiro da Isa Energia ficou negativo em R$ 87 milhões de reais e junto com a queda da receita líquida, acabou pesando na linha final do balanço, mas não impediu que o lucro avançasse.

"O aumento do CDI acaba aumentado a despesa. Porém, a maior parte da nossa dívida é atrelada ao IPCA, que teve uma redução de custo médio", explica a CFO.

