Lucro da Camil (CAML3) cai 50% no segundo trimestre

O lucro líquido da Camil (CAML3) caiu 50,1% no segundo trimestre de 2023 no comparativo com o mesmo período do ano passado. Segundo os resultados reportados na última terça-feira, 10, o indicador saiu de R$ 93,9 milhões para R$ 46,9 milhões. Se comparado com o trimestre imediatamente anterior, quando foi reportado R$ 64 milhões, a contração foi de 26,8%.

Apesar disso, o Ebitda da Camil no 2T23 foi 1,9% superior ao do mesmo trimestre do ano passado, saindo de R$ 208,5 milhões para R$ 212,4 milhões. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, o avanço foi de 7%. Outra alta foi na receita líquida da empresa, que neste último trimestre totalizou R$ 2,912 bilhões — crescimento de 8% na comparação anual (R$ 2,696 bilhões) e de 9,8% com o primeiro trimestre deste ano (R$ 2,654 bilhões).

“Atingimos receita recorde, com execução contínua e gradual do crescimento dos novos negócios na companhia. O resultado da Camil reforça mais uma vez nosso posicionamento como uma das maiores plataformas de marcas alimentícias da América do Sul”, diz a companhia em seu reporte dos resultados do segundo trimestre.

Dívida e alavancagem da Camil

Ainda de acordo com o documento, o capex no segundo trimestre da Camil ficou em R$ 28,9 milhões. Isso significa que o indicador recuou 31,7% em relação aos R$ 42,3 milhões do mesmo período do ano passado, e queda de 69,7% frente aos R$ 95,5 milhões reportados no trimestre imediatamente anterior.

Enquanto isso, a dívida líquida da companhia ficou em R$ 2,983 bilhões no 2T23, alta de 27,1% na comparação anual, quando o indicador ficou na casa dos R$ 2,346 bilhões. No comparativo trimestral, porém, houve queda de 3,7% frente aos R$ 3,096 bilhões do 1T23.

Já a alavancagem financeira da Camil, medido por meio dos indicadores da dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 3,4 vez no segundo trimestre. O resultado representa uma queda de 0,8 vez em relação ao mesmo período de 2022 e de -0,1 vez na comparação trimestral.