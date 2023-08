Lucro da Amazon vem o dobro do esperado, ação dispara e Bezos fica US$ 11 bilhões mais rico

A Amazon surpreendeu positivamente o mercado. No segundo trimestre, o lucro líquido chegou a US$ 6,7 bilhões, superando as estimativas de pouco mais de US$ 3 bilhões de Wall Street. Um ano antes, a plataforma tinha registrado prejuízo de US$ 2 bilhões.

A ação chegou a subir mais de 10% durante o pregão, mas desacelerou e fechou em alta de 8,27%. Esse aumento expressivo fez o dono da Amazon, Jeff Bezos, ficar ainda mais rico: só hoje foram US$ 11 bilhões a mais em sua fortuna.

A varejista online registrou US$ 134,3 bilhões em vendas, crescimento de 11% com relação ao segundo semestre de 2022. Já o lucro operacional saltou 133%, para US$ 7,68 bilhões.

No varejo, a companhia conseguiu reduzir custos e tempo de entrega. Já an Amazon Web Services tem sido uma fonte de dinheiro para a empresa. No último trimestre, as vendas desse segmento aumentaram 16% após um período de desaceleração.

A companhia tem investido a cada vez mais em inteligência artificial generativa para seu serviço de nuvem. Ela está funcionando para usar a IA para resumir o feedback dos clientes sobre os produtos no site.