L’Oréal compra controle da britânica Medik8 para reforçar aposta em skincare

A gigante francesa de cosméticos L’Oréal anunciou nesta segunda-feira, 9, a compra de participação majoritária na marca britânica de skincare Medik8. O valor oficial da transação não foi revelado, mas o Financial Times informou que o negócio gira em torno de € 1 bilhão (cerca de US$ 1,14 bilhão).

Com a aquisição, a L’Oréal amplia sua presença no mercado de cuidados com a pele, um dos segmentos que mais crescem no setor de beleza, impulsionado por influenciadores digitais e pelo consumo nas redes sociais, especialmente no TikTok.

A empresa continuará com o atual time de gestão da Medik8 e manterá o fundador, Elliot Isaacs, no conselho da marca. A gestora de private equity Inflexion, que comprou a Medik8 em 2021, permanecerá com uma fatia minoritária da empresa.

Fundada em 2009 nos arredores de Londres, a Medik8 é especializada em produtos antienvelhecimento e tem como um de seus destaques o sérum Crystal Retinal 6, à base de vitamina A, vendido por 69 libras esterlinas (cerca de US$ 94). A marca será incorporada à divisão de luxo da L’Oréal, ao lado de nomes como Aesop, adquirida em 2023.

Segundo Cyril Chapuy, presidente da divisão de luxo da L’Oréal, a aquisição amplia a oferta de produtos com diferentes faixas de preço. A Medik8 tem preços mais acessíveis do que a SkinCeuticals, comprada há duas décadas, e se junta a um portfólio que também inclui marcas populares como CeraVe e Vichy.

As ações da L’Oréal recuaram menos de 1% no pregão desta manhã em Paris, mas acumulam alta de cerca de 11% no ano, após perdas causadas por um desempenho mais fraco nos Estados Unidos e na China em 2024. A empresa superou as expectativas de vendas no primeiro trimestre de 2025, impulsionada pela demanda por maquiagens e perfumes de luxo.