Lojas Renner vai pagar R$ 203 milhões em juros sobre capital próprio (JCP): veja quando

O conselho de administração da Lojas Renner aprovou o pagamento de R$ 203,1 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), referentes ao segundo trimestre de 2025. O valor equivale a R$ 0,203061 por ação, com base em 1.000.349.405 papéis em circulação, já excluídas as ações em tesouraria.

O pagamento será feito em 15 de julho e terá retenção de Imposto de Renda na fonte para pessoas físicas e jurídicas não isentas, conforme a legislação vigente. A distribuição entra na conta dos proventos obrigatórios para o exercício de 2025.

Terão direito ao JCP os acionistas com posição em 2 de julho. A partir de 3 de julho, os papéis da companhia serão negociados na B3 como "ex-JCP".

A empresa orienta os investidores isentos — como instituições imunes ao IRRF — a apresentarem a documentação comprobatória ao Banco Itaú até 7 de julho.

O crédito será automático para acionistas com CPF/CNPJ e conta bancária cadastrados junto ao banco. Quem ainda não atualizou os dados deverá comparecer a uma agência do Itaú a partir do terceiro dia útil após a regularização cadastral.

Para os acionistas com custódia fiduciária, o repasse seguirá os procedimentos das bolsas de valores.