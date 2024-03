Lojas Renner (LREN3), Telefônica (VIVT3), Oi (OIBR3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

O Ibovespa desta sexta-feira, 15, será marcado pelos movimentos corporativos das empresas listadas — com os investidores de olho na Lojas Renner (LREN3), Telefônica (VIVT3), e Braskem (BRKM5). Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias hoje.

Renner (LREN3)

Na noite da última quinta-feira, 14, a Renner publicou os seus resultados do quarto trimestre do ano passado. De outubro a dezembro, a receita total cresceu 6%, para R$ 4,27 bilhões, com as vendas do varejo ficando 7% maiores. O lucro líquido avançou 9%, para R$ 526,89 milhões, numa melhora gradativa que o mercado já esperava. Junto aos números, a varejista ainda anunciou que José Galló, chairman e ex-CEO, está deixando a empresa depois de 32 anos. Mais detalhes do balanço e do novo momento da Renner, podem ser conferidos no EXAME IN.

Oi (OIBR3)

Em recuperação judicial, a Oi informou ontem que teve a prorrogação do chamado “stay period” pelo juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro até o próximo dia 25 de março. Isso significa que, até lá, estarão suspensas todas as ações e execuções contra a companhia.

Cyrela (CYRE3)

Outra empresa a divulgar o seu balanço do 4T23 foi a construtora e incorporadora Cyrela, que no período apurou um lucro líquido de R$ 248 milhões, alta de 19% em comparação ao mesmo intervalo de 2022. No acumulado de 2023, a empresa reportou lucro de R$ 942 milhões, ganho de 16,4% frente ao ano anterior.

Telefônica (VIVT3)

A Telefônica informou que o seu conselho aprovou o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) na ordem de R$ 300 milhões. Os investidores na base acionária do dia 28 de março terão direito a R$ 0,1815338883 por ação. A data do pagamento ainda será definida.

Tenda (TEND3)

A Tenda também apresentou os seus números do quarto trimestre e mostrou que no período houve a diminuição do prejuízo líquido consolidado em 87,3% na comparação com o mesmo período de 2022, saindo de R$ 155,1 milhões e indo para R$ 19,6 milhões. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado consolidado ficou positivo em R$ 47,3 milhões, contra resultado negativo em R$ 54,2 milhões um ano antes. Mais detalhes dos resultados da companhia foram explicados pelo EXAME IN.

Braskem (BRKM5)

Fontes ouvidas pela Folha de S.Paulo indicam que, depois de não conseguir emplacar o nome de Guido Mantega na Vale (VALE3), agora o governo avalia indicá-lo ao conselho da Braskem, visto que o mandato de dez dos 11 conselheiros da companhia expira em abril. A indicação faria parte de um rodízio para a indicação de nomes de confiança do governo para o conselho de empresas em que possui participação relevante.

