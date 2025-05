Loja de conveniência famosa no Japão tenta conquistar o resto do mundo

Uma famosa rede de lojas de conveniência que conquistou os moradores e turistas do Japão, a 7-Eleven, agora busca cativar outros países com o mesmo sucesso.

Apesar de ter origem nos Estados Unidos, a rede fez seu nome no país asiático, onde apresenta uma variedade de alimentos frescos que atraem os clientes.

Mas um novo concorrente canadense também batalha para conquistar o mundo.

A Couche-Tarde, donas das lojas Circle K, apresentou uma proposta para comprar a famosa 7-Eleven. A canadense acredita que pode construir um império global de conveniência com mais eficiência.

Em um minidocumentário produzido pela Bloomberg — Why There's a Battle to Own 7-Eleven — é discutida a origem da amada rede e as razões pelas quais suas lojas japonesas são tão diferentes das norte-americanas.

A proposta para a aquisição das lojas representa a maior tentativa de compra estrangeira de uma empresa japonesa na história. Mas, dificuldades culturais a corporações estrangeiras e o papel da 7-Eleven na sociedade do Japão podem dificultar a conclusão do negócio.

Mesmo aparentando pouco interesse em vender a rede no início, a Seven & i Holding — controladora da 7-Eleven — assinou um acordo para compartilhar dados financeiros com a Couche-Tard.

O documentário aborda a logística por trás dos estoques de alimentos frescos que a 7-Eleven oferece e o porquê é difícil manter a mesma eficácia nos EUA.

Apesar das unidades americanas tentarem melhorar o processo, fatores como a geografia do país e diferentes estruturas de propriedades dificultam a adoção do modelo japonês — que fez tanto sucesso — em outras partes do mundo.