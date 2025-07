Log levanta R$ 163,6 milhões em segunda venda de galpões no ano

A Log Commercial Properties (LOGG3) fez mais um desivestimento e anunciou a venda do empreendimento Log Brasília por R$ 163.651.795. O comprador é o fundo imobiliário HCO OPPS Aero II, gerido pela HCO Group, uma joint venture entre Huma Capital e veículos da Oaktree Capital Management.

O ativo, localizado nas proximidades do aeroporto da capital federal, tem Área Bruta Locável (ABL) de 63.592 metros quadrados. A Log era dona de 48,7 mil metros quadrados. A venda saiu a R$ 3.361 o metro quadrado, próximo ao valor patrimonial líquido do ativo, o que resultará em uma margem bruta de 27,2%.

O pagamento será dividido em duas parcelas. A primeira, que representa 60% do total, será feita no fechamento da transação. A segunda, que representa 40% do total, será feita após 12 meses da data de fechamento, e corrigida pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Esta é a segunda venda de ativos realizada pela Log em 2025. No mês passado, a companhia se desfez de dois galpões no interior de São Paulo, por R$ 261 milhões a um fundo imobiliário do Inter. Com os desinvestimentos deste ano, a companhia vai receber R$ 424,65 milhões no total, com margem bruta de 31,5%, em linha com esperado pela companhia.

Os desinvestimentos fazem parte do plano da Log de construir 2 milhões de metros quadrados em galpões logísticos até 2028. A empresa vem se financiando, justamente, pela reciclagem de ativos. A Log vende galpões logísticos que já estão maduros e com boa ocupação para investidores institucionais, utilizando os recursos obtidos para financiar a construção de novos empreendimentos.

No ano passado, a Log levantou R$ 1,5 bilhão com essa estratégia.