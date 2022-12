Log-In (LOGN3) compra Grupo Oliva Pinto por R$ 100 milhões

A Log-in (LOGN3) anunciou nesta sexta-feira, 23, a compra do Grupo Oliva Pinto por R$ 100 milhões. Do valor total, R$ 25 milhões serão pagos à vista, enquanto o restante será retido para contingências do Grupo, sendo liberado gradativamente em cinco anos.

O Grupo opera com frota própria no ramo rodoviário, com movimentações logísticas e armazenagem de cargas. Seu terminal, localizado no Distrito Industrial de Manaus, no Amazonas, tem 70.000 m². O grupo ainda tem um segundo terminal em desenvolvimento em Boa Vista, capital de Roraima.

"A aquisição está inserida na estratégia de crescimento de longo prazo da Log-In, por meio da expansão de seu modelo intermodal", afirmou a Log-In em fato relevante.