Locaweb (LWSA3) compra Síntese por R$ 35,2 milhões

A Locaweb (LWSA3) comunicou ao mercado nesta sexta-feira, 5, que por meio da sua subsidiária de e-commerce, Tray, fechou acordo para a compra da Síntese. O valor do negócio foi fechado em R$ 35,2 milhões e a acordo ainda está sujeito à possíveis ajustes de dívida líquida e capital de giro.

A Locaweb afirmou que a compra é um reforço em seu portfólio de e-commerce, além de ser um passo no avanço da companhia no varejo digital. Além disso, a companhia ressaltou a importância da aquisição da Síntese por conta de sua tecnologia de integração do comércio online com as lojas.

Resultados da Locaweb (LWSA3) no 2T22

Nos primeiros três meses do ano, a Locaweb teve um lucro líquido de R$ 4,5 milhões, crescimento de 153,5% se comparado com o mesmo período em 2021 e que reverte o prejuízo da companhia, que era na época de R$ 8,4 milhões.

Quanto aos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), a companhia foi de R$ 29,5 milhões, 75,1% superior se comparado com o primeiro trimestre de 2021.

A receita líquida da Locaweb no primeiro trimestre de 2022 foi de R$ 248,8 milhões, um aumento de 54,6% em uma comparação ano a ano.

Sobre a Síntese

A Síntese foi fundada em 2013 em São Paulo e é uma empresa que trabalha com a omnicanalidade para varejo. A companhia é forte no setor da moda e tem marcas como Shoulder, Track & Field, Grupo Soma e Aramis como clientes.

Dentre os serviços prestados pela Síntese estão Sistema de Gerenciamento de Pedidos, Sistemas de Gerenciamento de Galpões e Sistema de Gerenciamento de Rastreamento, OMS, WMS e TMS respectivamente nas siglas em inglês.

Além disso, a Locaweb pontua no fato relevante que de 2018 a 2021 o crescimento anula compostos da Síntese foi de cerca de 45%, além da companhia operar com rentabilidade positiva.