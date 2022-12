Localiza (RENT3) anuncia R$ 360 milhões em JCP e anuncia aumento de capital privado

A Localiza (RENT3) anunciou nesta segunda-feira, 19, que irá distribuir R$ 358,3 milhões em forma de juros sobre capital próprio (JCP). O montante é equivalente a R$ 0,366 por ação. O pagamento será feito no dia 13 de fevereiro e terá com base a posição acionária do próximo dia 21.

A companhia também anunciou que fará um aumento de capital privado de R$ 40,1 milhões a R$ 180,7 milhões. O preço de emissão será de R$ 42,25 por ação, equivalente a um desconto de 15% em relação à cotação do último fechamento.

Os acionistas da Localiza terão direito de preferência de subscrição de 0,0043 nova ação para cada uma ação de que forem titulares até 21 de dezembro. Ou seja, para cada 1.000 ações, o investidore terá difeiro de preferência para subscrever 4 ações.

Como o operação considera apenas números inteiros, as sobras serão reagrupadas e leiloadas futuramente aos que declararem interesse pelas sobras.

O prazo do exercício de preferência para a subscrição irá do dia 22 de dezembro até 31 de janeiro.