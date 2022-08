Localiza (RENT3) registra alta de 13,1% na receita do 2T22

A Localiza (RENT3) divulgou nesta quinta-feira, 11, os resultados de seu segundo trimestre do ano.

Entre abril e junho, a receita líquida Localiza foi de R$ 3,04 bilhão, alta de 13,1% em comparação com o segundo trimestre de 2021, quando foi de R$ 2,69 bilhão.

No segundo trimestre do ano houve uma expansão de 42,0% na receita líquida da divisão de Aluguel de Carros, com crescimento de 13,6% no volume e 24,9% na diária média, em comparação com o 2T21.

Segundo a Localiza, "o aumento da diária média visa readequar o nível de retorno da operação em contexto de aumento dos preços dos carros, inflação e juros mais elevados".

A locadora de veículos registrou um lucro líquido de R$ 456,7 milhões, alta de 2% em relação ao mesmo período de 2021, quando tinha sido de R$ 447,9 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no segundo trimestre do ano foi de R$ 1,11 bilhão, alta de 45,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando tinha sido de R$ 769,7 milhões.

A margem Ebitda foi de 52,5%, em queda de 2,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2021, quando tinha sido de 54,9%.

Dívida líquida da Localiza (RENT3) aumenta 28,3% no segundo trimestre do ano

A dívida líquida no segundo trimestre do ano foi de R$ 9,01 bilhões, uma alta de 28,3% em relação a posição registrada no dia 31 de dezembro de 2021. Segundo a empresa, esse incremento do endividamento é explicado principalmente pelo aumento da frota.

O investimento na frota aumentou 112,1% no período, passando de R$ 1,79 bilhões no segundo trimestre de 2021 para R$ 3,80 bilhões no mesmo período de 2022.

O valor da frota chegou em R$ 19,47 bilhões, em alta em relação aos R$ 16,02 bilhões de valor registrados no final de 2021.

A alavancagem da Localiza está por volta de 1,1x, contra 0,9x de 2021.

Segundo a Localiza, após a fusão com a Unidas, a empresa conta com mais de 15 milhões de clientes, mais de 500 mil veículos, 650 agências de aluguel e 180 lojas de seminovos, além de 1,3 milhão de carros monitorados e uma rede de franqueados presente no Brasil e América do Sul.

A Localiza encerrou o trimestre com 621 agências sendo 452 agências próprias e 88 franquias no Brasil, além de 81 franquias em outros 4 países da América do Sul.