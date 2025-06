Localiza recupera tombo e Movida aprofunda perdas, à espera de (outra) redução no IPI de veículos

As ações de locadoras de veículos negociadas na B3 estão sob pressão, com chances de um novo programa do governo para redução de preços de automóveis entrar em vigor. A informação publicada pelo Valor Econômico dá conta de que um IPI verde deve ser anunciado na semana que vem, com uma redução de imposto para veículos limpos e elevação de tributos para os modelos que poluem mais. Se for de fato anunciada, a medida tende a reduzir o preço de veículos 1.0 flex, os modelos de entrada. O benefício se estenderia até dezembro de 2026 e seria mais abrangente do que programas anteriores, valendo para pessoa física e jurídica, o que inclui as locadoras.

A notícia, porém, não foi nem um pouco bem recebida por quem investe nessas empresas. As ações da Localiza (RENT3) fecharam a quinta-feira em baixa de 7,28%. O tombo da Movida (MOV3) foi ainda maior, de quase 14%. Das outras vezes em que o governo anunciou medidas desse tipo para baratear veículos novos, os reflexos foram imediatos nos usados e as locadoras tiveram de recalcular o valor de suas frotas, com impacto nos resultados.

"Ainda que as atuais condições não despertem atenção imediata, investidores estão começando a se preocupar com essa questão e não podemos descartar a possibilidade de que as ações de Localiza e Movida possam começar a refletir essa crescente tensão", escreveram os analistas do BTG Pactual.

Comportamentos distintos

No pregão de hoje, Localiza se recupera parcialmente da queda e lidera os ganhos do Ibovespa, num dia em que a bolsa opera praticamente no zero a zero. A ação também é uma das mais negociadas do dia, perdendo somente para o volume da Vale (VALE3). Já Movida segue caindo, com baixa de 2,5% às 14h38 (horário de Brasília). Se estivesse na carteira do Ibovespa, estaria entre as cinco maiores baixas do dia.

Por que as duas locadoras de veículos mais conhecidas da bolsa performam diferente? A resposta está na quantidade de seminovos na frota de cada uma.

Os analistas da XP avaliam que os impactos das medidas, da forma que estão sendo faladas, tendem a ser neutros nos negócios das companhias. "Diferentemente das medidas de 2023, desta vez a redução do imposto parece valer para todos os consumidores de veículos, incluindo as locadoras", diz relatório para clientes. Assim sendo, ainda que a redução do IPI reduza o valor da frota das locadoras, isso seria compensado pelo custo de aquisição, que também diminuiria.

No curto prazo, porém, os resultados podem ser pressionados pelo aumento de despesas com depreciação, adiando, assim, uma potencial recuperação de lucros do setor. Para a XP, a Movida está mais exposta a esse risco do que a Localiza. A controlada do Grupo Simpar tem 70% de veículos de entrada em sua frota, enquanto na Localiza, a participação é de 50%.

Apenas ruído?

Ygor Bastos, da Genial Investimentos, relembra que medidas semelhantes de redução de IPI no passado (2008, 2012 e 2023) resultaram em quedas relevantes nos preços de carros usados e culminou em ajustes contábeis negativos para as locadoras.

"Achamos pouco provável que o Ministério da Fazenda aprove a proposta nos moldes atuais, especialmente diante de um cenário fiscal frágil, com crescentes pressões sobre os gastos públicos e dificuldades concretas para elevar a arrecadação. Autorizar uma renúncia de receita agora iria na contramão das cobranças que o governo tem recebido do mercado e de órgãos técnicos por maior responsabilidade fiscal", escreveu o analista de indústria e transporte. A Genial tem recomendação "manter" para o papel.

O BofA, por sua vez, nota que seminovos caem de preço nas mesma magnitude que os novos e permanecem depreciados durante todo o período de desconto do IPI. O banco também acredita que esse impacto será amenizado por menores investimentos na renovação, mas alerta para possíveis impairments no curto prazo, para que as locadores acomodem o estoque mais barato em seus balanços. Nos cálculos dos analistas, cada 1 ponto percentual de redução no valor dos veículos deve reduzir o lucro de Localiza em R$ 200 milhões e o de Movida, em R$ 60 milhões.

Se as medidas forem mesmo anunciadas, ainda que diferentes de pacotes anteriores para automóveis, fato é que as condições para o mercado de seminovos continuam desafiadoras, observa o BTG, com os preços dos novos subindo em ritmo lento e um declínio contínuo nos valores dos usados. Ainda assim, o BTG não alterou a recomendação de compra que tem tanto para Localiza quanto para Movida.